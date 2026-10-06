Με έμφαση στις γρήγορες μεταβάσεις και την επιθετική λειτουργία επέστρεψε στις προπονήσεις ο Άρης ενόψει Βόλου, με τρεις απουσίες λόγω ίωσης.

Μετά το διήμερο ρεπό, οι ποδοσφαιριστές του Άρη επέστρεψαν σήμερα (6/10) στις προπονήσεις και μπήκαν ουσιαστικά στην τελική ευθεία για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο.

Το πρόγραμμα είχε αγωνιστικό χαρακτήρα, με έμφαση στις γρήγορες μεταβάσεις τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, μέσα από καταστάσεις υπεραριθμίας. Στο τελευταίο κομμάτι, το βάρος έπεσε στην επιθετική λειτουργία και στην άμεση ολοκλήρωση των φάσεων.

Εκτός προγράμματος έμειναν οι Ομάρ Ρίτσαρντς, Μάρτιν Χόνγκλα και Τομ Ντέλε-Μπασίρου, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από ίωση.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Μετά το διήμερο ρεπό, επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ.

Η προπόνηση της Τρίτης ήταν πρωινή και έγινε στις προπονητικές εγκαταστάσεις ενόψει του εντός έδρας αγώνα με τον Βόλο Elabet (11/10, 19:00), στο πλαίσιο της 6ης Αγωνιστικής της «Stoiximan Super League».

Το σημερινό πρόγραμμα ξεκίνησε με ασκήσεις νευρομυϊκής ενεργοποίησης και συνεχίστηκε με παιχνίδι, στο οποίο δόθηκε έμφαση στις γρήγορες μεταβάσεις (transitions) σε άμυνα και επίθεση μέσα από υπεραριθμία.

Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με αγωνιστικό παιχνίδι, όπου ζητούμενο ήταν η επιθετική λειτουργία και η άμεση ολοκλήρωση των φάσεων.

Οι Ομάρ Ρίτσαρντς, Μάρτιν Χόνγκλα και Tομ Ντέλε-Μπασίρου δεν συμμετείχαν στο σημερινό πρόγραμμα, καθώς ταλαιπωρούνται από ίωση.

Αύριο, Τετάρτη, θα ακολουθηθεί το ίδιο πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας (πρωινή προπόνηση)».