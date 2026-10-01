Πανσερραϊκός: «Πρωτοφανή απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας, είμαστε έκπληκτοι»

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Πανσερραϊκός: «Πρωτοφανή απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας, είμαστε έκπληκτοι»

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Ο Πανσερραϊκός με ανακοίνωσή του εξέφρασε την έκπληξή του για την αφαίρεση των 4 βαθμών χαρακτηρίζοντας πρωτοφανή την απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ,

Ο Πανσερραϊκός τιμωρήθηκε από την Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ με αφαίρεση 4 βαθμών για χειραγωγημένο παιχνίδι και συγκεκριμένα αυτό με τον Βόλο για τα Play Out της περιόδου 2024-25. Μια τιμωρία που ουσιαστικά προήλθε από τις καταγγελίες του Ντάνιελ Σούντγκρεν.

Μετά το σοκ της απόφασης, τα... λιοντάρια εξέδωσαν ανακοίνωση αναφέροντας χαρακτηριστικά τα εξής: «Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός εκφράζει την απόλυτη έκπληξη της για την πρωτοφανή απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο για μια υπόθεση προ 18 μηνών και η οποία κατά την άποψη μας στερείται επαρκούς αποδεικτικής θεμελίωσης.

Θα ασκήσουμε άμεσα έφεση, με την βεβαιότητα ότι η υπόθεση θα κριθεί σε δεύτερο βαθμό ως απολύτως αβάσιμη.

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Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη και αναμένουμε την τελική της κρίση».

@Photo credits: INTIME
     

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