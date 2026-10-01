Μπέος: «Σύνηθες φαινόμενο να υφίστασαι διώξεις όταν συγκρούεσαι με το κατεστημένο»

Ο Αχιλλέας Μπέος ξέσπασε με ανάρτηση στο προφίλ του για τιμωρία που δέχθηκε ο Βόλος Elabet για παράπτωμα προ διετίας.

Ο Αχιλλέας Μπέος έκανε μία δημοσίευση στο προφίλ του στο Facebook αντιδρώντας σε μία ποινή που επιβλήθηκε στην ομάδα του Βόλου Elabet από την Επιτροπή Δεοντολογίας για ένα παράπτωμα που είχε διαπραχθεί πριν δύο χρόνια.

Ο Δήμαρχος του Βόλου εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση αυτή κάνοντας λόγο για «δήθεν» παράπτωμα και ότι είναι αναμενόμενο ένας άνθρωπος που συγκρούεται με το κατεστημένο να υφίσταται διαφόρων ειδών διώξεις.

Υπενθυμίζουμε πως εκείνος εκκρεμεί εναντίον του και πειθαρχική δίωξη από την ΕΠΟ με αφορμή τα όσα είπε μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα.

Η ανάρτηση του Αχιλλέα Μπέου

«Μόλις ενημερώθηκα για μια κατάφορα άδικη απόφαση από την Επιτροπή δεοντολογίας, που με εξέπληξε καθώς στερείται παντελώς αποδεικτικών στοιχείων και είναι έωλη.

Βέβαια είναι σύνηθες φαινόμενο να υφίστασαι διαφόρων ειδών διώξεις όταν τολμάς να συγκρουστείς με το κατεστημένο. Ετσι ξαφνικά, λοπόν, θυμήθηκαν να τιμωρήσουν την ομάδα του Βόλου για δήθεν παράπτωμα, που υποτίθεται πως διαπράχθηκε πριν… δύο χρόνια!

Δεν ανησυχώ, ωστόσο, καθώς είμαι σίγουρος ότι Δικαστές με ήθος, αξία και ακεραιότητα δεν μπορούν παρά να αθωώσουν την ομάδα του Βόλου, καθώς, επαναλαμβάνω, η απόφαση δεν μπορεί να σταθεί επ’ ουδενί, ως απολύτως αβάσιμη και αστήρικτη».