Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια για το Άρης–Βόλος της 11ης Οκτωβρίου, με τιμές από 20 ευρώ.

Στη διάθεση των φίλων του Άρη βρίσκονται τα εισιτήρια για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 19:00 στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για την 6η αγωνιστική της Super League.

Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από τα 20 ευρώ για τις Θύρες 1 και 3, ενώ υπάρχουν ειδικές τιμές για παιδιά έως 14 ετών.

Η διάθεση γίνεται αποκλειστικά μέσω Internet (https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/pae-aris-eisitiria-agonon-2026-2027/), ενώ για την αγορά εισιτηρίου είναι απαραίτητη η κάρτα φιλάθλου της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027. Η είσοδος στο γήπεδο θα πραγματοποιείται μόνο μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι με τον Βόλο Elabet στο Κλεάνθης Βικελίδης (11/10, 19:00), στο πλαίσιο της 6ης Αγωνιστικής της «Stoiximan Super League» της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.

Τα εισιτήρια κοστίζουν:

ΘΥΡΕΣ ΤΙΜΗ

ΘΥΡΑ 1 20,00 €

ΘΥΡΑ 2 35,00 €

ΘΥΡΑ 3 20,00 €

ΘΥΡΑ 9 40,00 €

ΘΥΡΑ 7 50,00 €

ΘΥΡΑ VIP («Άλκης Καμπανός») 150,00 €*

Το εισιτήριο για παιδιά ηλικίας μέχρι 14 ετών (από 01/01/2011) κοστίζει 5 ευρώ στις Θύρες 1, 2 και 3, 10 ευρώ στις Θύρες 7, 9 και 75 ευρώ στη Θύρα VIP.

Υπενθυμίζουμε ότι για την αγορά εισιτηρίου είναι απαραίτητη η αγορά κάρτας φιλάθλου της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.

Η είσοδος στο γήπεδο θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet.».

Παράλληλα, η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε μία νέα πρωτοβουλία για την αναβάθμιση της Θύρας 7.

Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε ότι... «δημιουργεί τη premium εμπειρία φιλοξενίας «VIP+» στη Θύρα 7 σε συνεργασία με τη Racing Force.

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ, συνεχίζοντας τις παρεμβάσεις της, για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Κλεάνθης Βικελίδης, ανακοινώνει την έναρξη μιας πρωτοποριακής εμπορικής συνεργασίας με την OMP, ένα από τα brand της Racing Force.

Αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής σύμπραξης είναι η δημιουργία μιας ολοκαίνουργιας, υψηλών προδιαγραφών κατηγορίας φιλοξενίας στη Θύρα 7 του γηπέδου μας, η οποία θα φέρει την ονομασία VIP+.

Η Racing Force, παγκόσμιος ηγέτης στον εξοπλισμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού, προχωρά στον πλήρη εξοπλισμό του νέου χώρου με τα κορυφαία, premium καθίσματα OMP (Recaro).

Οι νέες αυτές θέσεις, συνδυάζοντας την απόλυτη εργονομία, την κορυφαία ποιότητα κατασκευής και τον αγωνιστικό σχεδιασμό, έρχονται να επαναπροσδιορίσουν τα στάνταρ άνεσης και φιλοξενίας στα ελληνικά γήπεδα, προσφέροντας στους κατόχους της κατηγορίας VIP+ μια ασυναγώνιστη matchday εμπειρία.

Η δημιουργία της κατηγορίας VIP+ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην εμπορική και επικοινωνιακή στρατηγική του οργανισμού μας.

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ μέσα από premium υπηρεσίες που ισχυροποιούν το brand name του Συλλόγου και διευρύνουν τους επιχειρηματικούς του ορίζοντες, στοχεύει να προσελκύσει νέες, στρατηγικές συνεργασίες και σε διεθνές επίπεδο».