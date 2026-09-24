Μάγερ: «Απολαμβάνω το ποδόσφαιρο στην ΑΕΚ, πολύ καλή απόφαση ότι πήγα στην Ελλάδα»

Ο Λόβρο Μάγερ μίλησε σε συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με την Τσεχία και στάθηκε στη σωστή επιλογή να μετακομίσει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ.

O Λόβρο Μάγερ μπορεί να έχασε το Μουντιάλ, όμως χάρη στις φανταστικές εμφανίσεις του με τη φανέλα της ΑΕΚ κέρδισε εκ νέου τη θέση του στην εθνική ομάδα της Κροατίας. Μάλιστα ο διεθνής χαφ των πρωταθλητών Ελλάδας μίλησε σε συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με την Τσεχία (26/9, 21:45) για την 1η αγωνιστική του Nations League.

Ο Κροάτης μέσος αναφέρθηκε στην επιστροφή του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του, ενώ τόνισε πως η επιλογή του να μετακομίσει στην Ελλάδα για χάρη του Δικεφάλου ήταν η σωστή.

O 38 φορές διεθνής με την Χρβάτσκα μέσος μετράει ήδη 10 εμφανίσεις και έχει μοιράσει 6 ασίστ.

Οι δηλώσεις του Λόβρο Μάγερ

Για το ξεκίνημά του στην ΑΕΚ: «Έκανα ένα καλό ξεκίνημα. Υπάρχουν αρκετοί δικοί μας παίκτες εκεί, ο Βίντα, ο Γιόβιτς, ο Γκατσίνοβιτς, όπως επίσης ο προπονητής και οι συνεργάτες του. Ο σύλλογος είναι εκπληκτικός, όλοι ζουν για το ποδόσφαιρο και τα πάντα είναι πολύ καλά οργανωμένα. Απολαμβάνω το ποδόσφαιρο και αισθάνομαι υπέροχα».

Για τη συνομιλία που είχε με τον Σλάβεν Μπίλιτς: «Αυτό συνέβη όταν ανέλαβε την τεχνική ηγεσία ο Μπίλιτς. Μιλήσαμε και η συζήτησή μας πήγε εξαιρετικά. Του είπα ότι ήμουν χαρούμενος. Του είπα επίσης —και δεν το λέω για τους τύπους— ότι το να αγωνίζομαι με την Εθνική ομάδα είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα στην καριέρα μου.

Ένας από τους λόγους που πήγα στην ΑΕΚ ήταν για να αγωνίζομαι συνεχώς, να παίζω όσο καλύτερα μπορώ και να βρίσκομαι εδώ, στην Εθνική ομάδα, ώστε να μπορώ να βοηθήσω».

Για την απογοήτευσή του που δεν πήγε στο Μουντιάλ: «Η σεζόν στη Βόλφσμπουργκ ήταν κακή. Τα πράγματα εξελίχθηκαν όπως εξελίχθηκαν και υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν μπορείς να επηρεάσεις. Πιστεύω ότι πήρα μια πολύ καλή απόφαση πηγαίνοντας στην Ελλάδα».