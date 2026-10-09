Μάγερ: «Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, πρέπει να εμφανίσουμε το καλύτερό μας πρόσωπο»

Οι δηλώσεις του Λόβρο Μάγερ στην Magenta TV ενόψει του ερχόμενου αγώνα της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η διακοπή ολοκληρώθηκε και η ΑΕΚ στο πρώτο της παιχνίδι μετά από τρεις εβδομάδες θα υποδεχτεί τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Εκ μέρους των παικτών των πρωταθλητών ο Λόβρο Μάγερ μίλησε στην Magenta TV στο πλαίσιο των pre-game δηλώσεων και τόνισε πως δεν υπάρχουν δικαιολογίες, ενώ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τους Κυπελλούχους.

Οι δηλώσεις του Λόβρο Μάγερ

Πώς ήταν το διάστημα της διακοπής των τριών εβδομάδων;

«Ήταν εντάξει, για να είμαι ειλικρινής, αλλά δεν ήταν επιτυχημένο για εμάς, την εθνική Κροατίας. Δεν είχαμε τα καλύτερα αποτελέσματα, όμως τώρα είμαι χαρούμενος που επιστρέφω για να συνεχίσουμε από εκεί που το αφήσαμε με την ΑΕΚ».

Δεν αγωνίστηκες με την Εθνική Κροατίας, αλλά επανασυνδέθηκες μαζί της. Ήταν αυτό ένα πρώτο βήμα για την επιστροφή σου;

«Ναι. Πρέπει να πω, επίσης, ότι είχα κάποια προβλήματα όσο ήμουν εκεί, ήμουν λίγο άρρωστος και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που δεν αγωνίστηκα. Όχι ο μόνος, αλλά ένας από τους λόγους».

Είναι ερωτηματικό για όλες τις ομάδες η έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού;

«Ναι, αλλά αυτό είναι πρόβλημα για όλες τις ομάδες. Θα δούμε, σίγουρα θα χρειαστούμε λίγο χρόνο, αλλά αυτό δεν θα είναι πρόβλημα. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για εμάς, πρέπει να εμφανίσουμε το καλύτερο πρόσωπό μας».

Έχετε μπροστά σας έναν δύσκολο μήνα με απαιτητικά ματς. Είστε έτοιμοι για την πρόκληση;

«Ναι, δεν θα είναι εύκολο. Πολλά παιχνίδια, πολλά δύσκολα παιχνίδια, αλλά γι’ αυτό παίζουμε ποδόσφαιρο. Ανυπομονούμε να αρχίσουμε».

Η γνώμη σου για τον ΟΦΗ;

«Πολύ καλός αντίπαλος το έχει δείξει από το ξεκίνημα της σεζόν, αλλά και στα παιχνίδια της Ευρώπης. Έχουν βελτιωθεί πολύ, είναι καλοί, είναι ανταγωνιστική ομάδα σαν αντίπαλος.

Δεν θα είναι εύκολο, αλλά πιστεύω ότι αν παίξουμε στο καλύτερό μας επίπεδο και κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, θα είμαστε το φαβορί».