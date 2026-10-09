Ο Μάρκο Νίκολιτς καλείται να αποφασίσει για τον παίκτη που θα πλαισιώσει τον Γιόβιτς στην επίθεση της ΑΕΚ κόντρα στον ΟΦΗ με τους Γκατσίνοβιτς και Κοϊτά να διεκδικούν τη θέση.

Μπορεί η ΑΕΚ να έχει από την επόμενη εβδομάδα τα δύο μεγάλα ματς στην Αγγλία για το Champions League απέναντι σε Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι, ωστόσο για τον Μάρκο Νίκολιτς δεν υπάρχει τίποτε άλλο πέρα από το παιχνίδι με τον ΟΦΗ το βράδυ του Σαββάτου στη Νέα Φιλαδέλφεια (10/10, 19:30). Ο Σέρβος τεχνικός έχει ξεκαθαρίσει και στους παίκτες του ότι τη δεδομένη στιγμή αυτό αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα με την επανέναρξη της αγωνιστικής δράσης.

Ο Νίκολιτς γνωρίζει πως πρόκειται για έναν αντίπαλο που έχει βάλει δύσκολα στην Ένωση, με τον Σέρβο τεχνικό να περιμένει από τους παίκτες του τις γνωστές κυριαρχικές εμφανίσεις στη Νέα Φιλαδέλφεια. Κάτι που θα πρέπει να μεταφέρουν και στα εκτός έδρας παιχνίδια καθώς μέχρι στιγμής οι κιτρινόμαυροι παρουσιάζουν δύο διαφορετικά πρόσωπα αφήνοντας βαθμούς μακριά από το σπίτι τους στο ξεκίνημα της σεζόν. Τα προβλήματα είναι τα γνωστά με τους Στρακόσια και Βάργκα, οι οποίοι πλησιάζουν στην επιστροφή τους, ενώ αμφίβολος είναι ο Ζούμπκοφ.

Οι σκέψεις του Νίκολιτς για την ενδεκάδα με ΟΦΗ

Όπως έχετε διαβάσει από χθες στο ρεπορτάζ, το βασικό ερωτηματικό στα πλάνα του Νίκολιτς αφορά τον παίκτη που θα καλύψει το κενό του Βάργκα και που θα πλαισιώσει τον Γιόβιτς στην επίθεση, με τον Σέρβο κόουτς να σκέφτεται τόσο τον Γκατσίνοβιτς όσο και τον Κοϊτά. Στην πρώτη περίπτωση, που είχε δουλέψει στην προετοιμασία, δηλαδή με τον «Γκάτσι» μπροστά, ο Κοϊτά θα είναι κλασικά στην αριστερή πλευρά, ενώ με τον Κοϊτά στην επίθεση, ο Ζοάο Μάριο θα έρθει αριστερά, με τον Μάγερ πάντα στην άλλη πλευρά στον υβριδικό του ρόλο.

Όσο για το τέρμα, την άμυνα και τον άξονα τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, με τον Μπρινιόλι στην εστία, τους Πήλιο, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα στην τετράδα της αμυντικής γραμμής και τον Μαρίν με τον Βιτάλις στο κέντρο. Αυτές είναι οι σκέψεις για το πλάνο, με την ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Νίκολιτς να δείχνει ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό και τον κορμό ενόψει Σαχτάρ καθώς τα περισσότερα πρόσωπα το πιθανότερο είναι να ξεκινήσουν και στο Στάμφορντ Μπριτζ.