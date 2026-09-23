Νίκολιτς για Μάγερ: «Είναι σπάνια περίπτωση, ο κόσμος της ΑΕΚ τον έχει αγαπήσει»

Μέλι έσταξε ο Μάρκο Νίκολτς μιλώντας για τον Λόβρο Μάγερ σε συνέντευξη του, τονίζοντας πως ο Κροάτης χαφ είναι μια σπάνια περίπτωση.

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Μάρκο Νίκολιτς για τον Λόβρο Μάγερ, τονίζοντας πως ο Κροάτης μέσος έχει κερδίσει ήδη την αγάπη του κόσμου της ΑΕΚ. Θυμίζουμε

ότι η απόκτηση του από τη Βόλφσμπουργκ κόστισε στην ΑΕΚ 6 εκατ. ευρώ και αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Ένωσης.

Ο τεχνικός της Ένωσης, μιλώντας στην κροατική ιστοσελίδα SportKlub, δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος από την παρουσία του Μάγερ στην ομάδα και στάθηκε ιδιαίτερα στον χαρακτήρα και την αγωνιστική του ποιότητα.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που τον έχω στην ομάδα μου. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Είναι μια σπάνια περίπτωση. Η μεταγραφή του ολοκληρώθηκε πολύ ομαλά, γρήγορα και με ξεκάθαρη κατανόηση από όλες τις πλευρές. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό», ανέφερε αρχικά ο Νίκολιτς.

Στη συνέχεια, ο Σέρβος τεχνικός αναφέρθηκε στην προσαρμογή του Μάγερ και στην αποδοχή που έχει ήδη γνωρίσει από τους οπαδούς των πρωταθλητών Ελλάδας:«Είναι εξαιρετικό παιδί και εξαιρετικός παίκτης. Πιστεύω ότι δεν έχει φτάσει ακόμη στο καλύτερο επίπεδο που μπορεί να αποδώσει, παρότι ήδη είναι πολύ καλός. Ο κόσμος τον υποδέχθηκε εξαιρετικά και τον έχει αγαπήσει. Του αρέσουν τέτοιοι παίκτες. Πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός θα δείξει ακόμη περισσότερα. Αγωνίζεται σε ένα περιβάλλον όπου ο προπονητής τον εμπιστεύεται, οι οπαδοί τον αγαπούν και έχει πολύ καλούς συμπαίκτες. Διαθέτει ηγετικές ικανότητες και είναι ο παίκτης που τρέχει περισσότερο σε κάθε προπόνηση και σε κάθε αγώνα. Θα προσπαθήσουμε να τον μάθουμε να μάχεται λίγο μερικές φορές μέσα στο παιχνίδι, με την καλή έννοια. Το έχει ήδη μέσα του, απλώς πρέπει να το βγάλουμε στην επιφάνεια. Νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε πολύ καλές εμφανίσεις από εκείνον».

Ο Κροάτης χαφ μέχρι στιγμής έχει μετρήσει 10 εμφανίσεις με τη φανέλα της ΑΕΚ.