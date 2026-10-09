Κυριακίδης: «Επιπλέον κίνητρο ότι αντιμετωπίζουμε την τελευταία ομάδα που μας έχει νικήσει στις εγχώριες διοργανώσεις»

Οι δηλώσεις του άμεσου συνεργάτη του Μάρκο Νίκολιτς, Ηλία Κυριακίδη, στη Magenta TV ενόψει του αγώνα της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ αρχίζει τις υποχρεώσεις της μετά τη... μαραθώνια διακοπή με την απαιτητική εντός έδρας αναμέτρηση με τον ΟΦΗ για την 6η αγωνιστική της Super League. Ο άμεσος συνεργάτης του Μάρκο Νίκολιτς, Ηλίας Κυριακίδης, μίλησε αντί του Σέρβου τεχνικού στις καθιερωμένες pre-game δηλώσεις στη Magenta TV και στάθηκε στο γεγονός πως οι Πρωταθλητές αντιμετωπίζουν την τελευταία ομάδα που τους νίκησε σε εντός συνόρων διοργάνωση.

Οι δηλώσεις του Ηλία Κυριακίδη

Πώς ήταν το διάστημα της διακοπής των τριών εβδομάδων; Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για όλους σας;

«Η αλήθεια είναι ότι από τη μία είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι όταν υπάρχουν πολλοί διεθνείς, γιατί αυτό είναι ένα δείγμα για το πώς λειτουργεί η ομάδα. Το να παίρνουν, δηλαδή, αυτό το παράσημο οι παίκτες και να αγωνίζονται για εθνικά τους χρώματα. Από την άλλη, όντως είναι κάτι πρωτόγνωρο γιατί ειδικά στην ομάδα μας, ουσιαστικά φτάνουμε σήμερα για να προπονηθεί η ομάδα πλήρης, μιας και μεγαλύτερος αριθμός από το μισό ρόστερ είχε διεθνείς αγώνες».

Για τα τεχνικά επιτελεία των ομάδων είναι μια πρόκληση η έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού μεγάλου μέρους των ρόστερ τους;

«Ενδεχομένως ναι είναι, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία. Ως γεγονός, όμως, λέω ξανά ότι σήμερα θα είναι η μέρα που θα προπονηθούμε στο σύνολο όλοι μαζί. Από τη μία είναι ευχή, από την άλλη μια δυσκολία που πρέπει καθημερινά να αντιμετωπίζεις γιατί ο αριθμός των διεθνών ήταν πολύ μεγάλος στη δική μας ομάδα».

Έρχεται ένας απαιτητικός μήνας για την ΑΕΚ. Είναι η ομάδα έτοιμοι για αυτή την πρόκληση εντός κι εκτός συνόρων;

«Αυτός ο μήνας που διανύουμε είναι ένας μήνας ορόσημο αν δούμε συνολικά όχι τη σεζόν, αλλά ημερολογιακά. Γιατί η ομάδα συμπληρώνει σχεδόν δώδεκα μήνες αήττητη στο πρωτάθλημα, με μοναδική εγχώρια ήττα αυτή στο Κύπελλο απέναντι στον ΟΦΗ, τον οποίο αντιμετωπίζουμε αύριο. Και αυτό αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για εμάς, για τους παίκτες για το σταφ, για όλους».

Αντιμετωπίζετε αύριο τον ΟΦΗ, την τελευταία ομάδα που σας νίκησε εντός συνόρων. Τι πρέπει να κάνετε για να πάρετε τη νίκη.

«Πρέπει να εστιάσουμε στο ρεκόρ που αναπτύσσει η ομάδα, η οποία είναι ένα χρόνο αήττητη στο πρωτάθλημα. Είναι ένα επιπλέον κίνητρο το γεγονός ότι αντιμετωπίζουμετην τελευταία ομάδα που μας έχει νικήσει στις εγχώριες διοργανώσεις, δηλαδή στο Κύπελλο. Στον τελικό του Σούπερ Καπ απωλέσαμε έναν τίτλο, αλλά δεν ηττηθήκαμε. Εμάς το κίνητρο πάντα είναι πάντα η διάκριση του πρωταθλήματος, καθώς ό,τι καλό γίνεται στην Ευρώπη, είναι και απόρροια των αποτελεσμάτων σου στο πρωτάθλημα».