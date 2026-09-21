Κροατία: Στις κλήσεις Μάγερ και Γιάκιτς

Newsroom
Κροατία: Στις κλήσεις Μάγερ και Γιάκιτς

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Λόβρο Μάγερ και Κριστιάν Γιάκιτς θα βρίσκονται στην αποστολή της Εθνικής Κροατίας για τα παιχνίδια του Nations League.

Στις κλήσεις της Κροατίας για τα παιχνίδια του Nations League σε αυτό το... παράθυρο των Εθνικών ομάδων βρίσκονται οι Λόβρο Μάγερ και Κριστιάν Γιάκιτς.

Ο χαφ της ΑΕΚ βρισκόταν στη συμπληρωματική λίστα, ωστόσο κρίθηκε από τον Σλάβεν Μπίλιτς και τους συνεργάτες του πως θα πρέπει να πάρει τη θέση του Γιοσιπ Γιουράνοβιτς, που ταλαιπωρείται από τραυματισμό.

Από εκεί και πέρα, ο μέσος του ΠΑΟΚ πρόκειται να πάρει τη θέση του -επίσης- τραυματία Μάρτιν Έρλιτς. Η Κροατία αντιμετωπίζει κατά σειρά Τσεχία (26/9, εκτός), Ισπανία (29/9, εκτός), Αγγλία (3/10, εντός) και ξανά Ισπανία (6/10, εντός).

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    UEFA NATIONS LEAGUE Τελευταία Νέα