Στην Κύπρο με τη φανέλα της Νέας Σαλαμίνας με τη μορφή δανεισμού από την Κηφισιά θα συνεχίσει την καριέρα του ο Έμπο.

Ο Τιμιπέρε Έμπο αποχωρεί από την Κηφισιά για τη Νέα Σαλαμίνα.

Ο Νιγηριανός μέσος παραχωρήθηκε στον κυπριακό σύλλογο, με τη μορφή δανεισμού, όπως ανέφερε νωρίτερα το Gazzetta.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, σε συνεργασία με την Επιτροπή Προγραμματισμού, ανακοινώνει την επίτευξη συμφωνίας με την ΠΑΕ Κηφισιά για τον δανεισμό του 24χρονου Νιγηριανού μέσου Timipere Johnson Eboh, μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2026–2027.

Ο Timipere Johnson Eboh γεννήθηκε στις 19 Ιουνίου 2002, έχει ύψος 1,82 μ. και αγωνίζεται κυρίως ως αμυντικός μέσος, έχοντας τη δυνατότητα να καλύψει και τη θέση του κεντρικού αμυντικού.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από την Clique Sports της Νιγηρίας και το 2021 εντάχθηκε στον Αστέρα Τρίπολης. Στην Ελλάδα αγωνίστηκε, μεταξύ άλλων, στον Παναθηναϊκό Β΄ και τον Ηρακλή, πριν ενταχθεί στην Κηφισιά.

Καλωσορίζουμε τον Timipere στην ερυθρόλευκη οικογένεια και του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με τη φανέλα της ομάδας μας!».

Με τον δανεισμό του Έμπο, αλλά και των Λίγδα, Χαχούλη στη Νίκη Βόλου, το ρόστερ της Κηφισιάς από 35 παίκτες μειώθηκε σε 32 και δεν αποκλείονται περαιτέρω αποχωρήσεις.