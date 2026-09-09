Χωρίς τον Βαν Άιμα θα αγωνιστεί η Κηφισιά στην εξ αναβολής αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ (10/9, 21:15).

Η Κηφισιά ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον εξ αναβολής αγώνα της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Ο Βαν Άιμα παραμένει εκτός λόγω μικροενοχλήσεων, ενώ για ακόμα ένα ματς δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή ο Έμπο.

Η αποστολή της Κηφισιάς

Αναγνωστόπουλος, Ραμίρεζ, Αποστολάκης, Ντε Λουίς, Πέτκοφ, Καλοσκάμης, Αμπάντα, Πολυκράτης, Ούγκο Σόουζα, Ζολιμπουά, Μανσό, Δοϊρανλής, Πόμπο, Μπένι, Ρουκουνάκης, Γιαγκνέ, Κούσουλος, Αντόνισε, Θεοδωρίδης, Ζέρσον Σόουζα, Εμπουλά, Πατήρας, Σαγκάλ, Χριστόπουλος