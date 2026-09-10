Νίστρουπ: «Δύναμη μας ότι έχουμε παίκτες που σκοράρουν, η Κηφισιά έπαιξε με ένταση και πίεση»

Οι δηλώσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ στην κάμερα του ΣΚΑΪ μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Κηφισιάς.

Ο Παναθηναϊκός τα βρήκε... ζόρικα κόντρα στην αξιόμαχη Κηφισιά, όμως το πέναλτι που δόθηκε μέσω VAR για χέρι του Αντόνισε «ξεκλείδωσε» το τρίποντο για την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ.

O Δανός τεχνικός στις δηλώσεις του στο ΣΚΑΪ τόνισε πως η Κηφισιά ήταν πολύ δύσκολη αντίπαλος, ενώ στάθηκε στο γεγονός πως η ομάδα του έχει πολλούς παίκτες που έχουν ευχέρεια στο γκολ.

Οι δηλώσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ

«Η Κηφισιά ήταν ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος. Ήταν ομάδα που έπαιξε με ένταση και πίεση. Είμαι ικανοποιημένος γιατί από τα πρώτα δέκα λεπτά δείξαμε τη διαφορά. Σκοράραμε, δημιουργήσαμε καθαρές ευκαιρίες και είμαι πολύ ικανοποιημένος, αν και μπορούμε να βελτιωθούμε κι άλλο».

Για το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός βγάζει συνεχώς νέους πρωταγωνιστές: «Έχουμε πολλούς παίκτες που μπορούν να σκοράρουν, όπως ο Ταμπόρδα, ο Ουνάι, ο Λιβάι. Υπάρχει δύναμη, παίκτες που μπορούν να σκοράρουν και αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν τα πράγματα δεν θα πηγαίνουν ίσως τόσο καλά, υπάρχει ικανότητα και αρκετοί παίκτες μπορούν να σκοράρουν».