Την απόκτηση των Λίγδα και Χαχούλη από την Κηφισιά ανακοίνωσε η Νίκη Βόλου.

Δύο παίκτες από την Κηφισιά ανακοίνωσε η Νίκη Βόλου.

Η ομάδα της Μαγνησίας πήρε με τη μορφή δανεισμού τον Χρήστο Λίγδα και τον Φώτη Χαχούλη. Αναλυτικά οι ανακοινώσεις: «Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Χρήστο Λίγδα για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Γεννήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2006 και ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στην Ακαδημία Καραταΐδη, για να μετακομίσει σε ηλικία 12 ετών στην Ακαδημία του Ολυμπιακού Πειραιώς.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός, που αγωνίζεται κυρίως στο δεξί άκρο, κατέκτησε με τους ερυθρόλευκους το UEFA Youth League το 2024, το πρωτάθλημα Κ17 της Super League 1 το 2022/23, και το πρωτάθλημα Κ19 της Super League 1 για δύο διαδοχικές σεζόν (2023/24 και 2024/25).

Την περσινή χρονιά υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα της Κηφισιάς, με την οποία μέτρησε μία συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Super League 1 και μία στο Κύπελλο Ελλάδος, ενώ φέτος αγωνίστηκε και στα δύο παιχνίδια Κυπέλλου της Κηφισιάς, σημειώνοντας και ένα τέρμα.

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου ευχαριστεί την ΠΑΕ Κηφισιά για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή και εύχεται στον Χρήστο υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας τη νέα αγωνιστική σεζόν».

«Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Φώτη Χαχούλη για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Γεννήθηκε στις 8 Ιανουαρίου 2004 και ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού, όπου και παρέμεινε για μία δεκαετία, ενώ είχε κι ένα πέρασμα από την Ακαδημία της ΑΕΚ.

Αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και με τους πράσινους κατέκτησε το πρωτάθλημα με την Κ19 στη Super League 1 το 2021. Το καλοκαίρι του 2023 εντάχθηκε στην ομάδα της Κηφισιάς, παίζοντας αρχικά με την ομάδα Κ19 κι εν συνεχεία με την πρώτη ομάδα στο πρωτάθλημα της Super League 1.

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου ευχαριστεί την ΠΑΕ Κηφισιά για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή και εύχεται στον Φώτη υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας τη νέα αγωνιστική σεζόν».