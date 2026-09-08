Ο Ρούμπεν Πέρεθ επέστρεψε στην Μπέτις σε ρόλο έκπληξη

Ο Ρούμπεν Πέρεθ, ο οποίος πρόσφατα «κρέμασε» τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια επέστρεψε στην Μπέτις σε έναν ρόλο... έκπληξη.

Λίγα μόλις 24ώρα μετά την γνωστοποίηση της είδησης πως ο Ρούμπεν Πέρεθ αποσύρθηκε από την ενεργό ποδοσφαιρική δράση, η Μπέτις ανακοίνωσε την επιστροφή του Ισπανού στον σύλλογο.

Αναλυτικότερα, οι «βερδιμπλάνκος» καλωσόρισαν πίσω τον άλλοτε μέσο του Παναθηναϊκού και της Κηφισιάς στην ομάδα, ο οποίος είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα της καριέρας του, καθώς αναμένεται να αναλάβει ρόλο προπονητή.

Συγκεκριμένα, ο 37χρόνος πλέον πρώην ποδοσφαιριστής επέστρεψε στον σύλλογο της Ανδαλουσίας, για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των διεθνών ακαδημιών, η οποία έχει έδρα την Ισπανία, αλλα αποτελείται αποκλειστικά από νεαρά ταλέντα από διάφορες χώρες του κόσμου.

«Ο Ρούμπεν Πέρεθ, πρώην παίκτης της Ρεάλ Μπέτις, αναλαμβάνει προπονητής της Real Betis Global Academy και είναι έτοιμος για το επίσημο ντεμπούτο του σε διοργανώσεις», ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Μπέτις.