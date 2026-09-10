Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις από τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Κηφισιάς με 3-1.

Ο Παναθηναϊκός έπειτα από ένα μέτριο πρώτο ημίχρονο, όπου είχε ορισμένες φάσεις με Αντίνο, Ταμπόρδα και Λιβάι Γκαρσία, νίκησε 3-1 στο ΟΑΚΑ την Κηφισιά κι έπιασε κορυφή.

Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως, ο Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος ήταν εξαιρετικός άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη. Στο 53' έκανε τρομερή ενέργεια και πάσα στον Κάνγκουα, που σημείωσε το πρώτο δικό του γκολ με την πράσινη φανέλα και φυσικά έγραψε έτσι το 1-0 για την ομάδα του.

Στο 63' η Κηφισιά έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Ζολιμπουά και στο 71' ο Ταμπόρδα είδε διπλό δοκάρι. Στο πρώτο σουτ, πάντως, οι πράσινοι υποστηρίζουν ότι ολόκληρη η μπάλα πέρασε τη γραμμή.

Στο 74' από γκάφα του Φαν Ντρόνγκελεν ισοφάρισε ο Θεοδωρίδης για το 1-1, αλλά ο Ταμπόρδα στο 81' με πέναλτι μέσω VAR, για χέρι του Αντόνισε, έκανε το 2-1, πριν γράψει το τελικό 3-1 στο φινάλε ο Ραστόντερ.

Τα highlights της αναμέτρησης