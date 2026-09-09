Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για τις επιλογές του Τζέικομπ Νίστρουπ, τις θέσεις στις οποίες μπορεί να αγωνιστεί ο Αζεντίν Ουναΐ και τους παίκτες των οποίων η θέση... «απειλείται» από τον Μαροκινό μεσοεπιθετικό.

Η πρώτη «εκτός σχεδίου» μεταγραφή ήταν ο Λιβάι Γκαρσία. Οχι διότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε τσεκάρει το κουτάκι «δεξιός εξτρέμ». Επειδή ήταν κάπως αναπάντεχη η διαθεσιμότητα του εκρηκτικού πρώην επιθετικού της ΑΕΚ, στην οποία ο Ματίας Αλμέιδα έξοχα αξιοποίησε ως φορ.

Η δεύτερη «εκτός σχεδίου» μεταγραφή ήταν του Αζεντίν Ουναΐ. Ηταν η ευκαιρία που έμοιαζε μακρινή. Και μετά το «ναυάγιο» στην υπόθεση του Αγιαξ, έγινε κοντινή. Διότι μετά από τον «Αίαντα» ο Παναθηναϊκός έγινε η Νο1 προτεραιότητα του παίκτη, διότι ο Αλαφούζος είχε αποφασίσει να τα δώσει τα 10+ εκατ. Ευρώ, διότι ο Κοτσόλης είχε τα κονέ με το City Group και παρέκαμψε την Τζιρόνα, όταν μπήκαν οι «περίεργοι» στη μέση για να ματαιώσουν, να καθυστερήσουν ή να αυξήσουν το κόστος της μεταγραφής.

Πού έπαιξε εναντίον του ΠΑΟΚ

Προφανώς, ο παίκτης που υπέγραψε την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου δεν αποκτήθηκε για να κάθεται στον πάγκο. Στο ντεμπούτο του, εναντίον του ΠΑΟΚ, ο Νίστρουπ τον έβαλε στο 67' αντί του Τεττέη, πέντε λεπτά μετά την αλλαγή Ταμπόρδα – Ντέσερς. Ουσιαστικά ο Δανός τον έβαλε στη θέση του Αργεντινού, διατηρώντας το 4-4-2, με Λιβάι – Ντέσερς προτού ο Νιγηριανός αποβληθεί ανοήτως. Θα είναι αυτή, όμως, η θέση του κατά τη διάρκεια της σεζόν;

Ο Ουναΐ μπορεί να παίξει σε όλες τις διατάξεις. Μπορεί να παίξει ως «οκτάρι», ως δεκάρι πίσω από τον φορ, δεξιά και αριστερά συγκλίνοντας προς τη ζώνη εκτός περιοχής. Και ο Νίστρουπ που επιμένει στο 4-4-2 όπως και Νίκολιτς θα το δοκιμάσει το 4-3-3! Πότε θα το κάνει, δεν το ξέρουμε, αλλά θα το δοκιμάσει! Με τον Ουναΐ σε πιο «ανεβασμένα» μέτρα από τον πληθωρικό και πανταχού παρόντα Κάνγκουα. Για να δημιουργεί ή και να εκτελεί. Αν τον χρειαστεί και στο κουβάλημα της μπάλας μαζί με τον χαφ από τη Ζάμπια, μπορεί να παίξει και πιο «χαμηλά», πιο κοντά στον Καμαρά.

Πού θα παίζει ο Ουναΐ στο 4-3-3

Και ποιου τη θέση θα πάρει στην ενδεκάδα σ' αυτό το 4-3-3; Βάσει των σημερινών δεδομένων (πάντα πρέπει να το σημειώνουμε αυτό διότι μέχρι πριν από ένα μήνα βασικός ήταν ο Γιάγκουσιτς που δεν έχει πάρει ούτε λεπτό συμμετοχής με Λεβαδειακό και ΠΑΟΚ...) ένας εκ των Αντίνο – Ταμπόρδα. Δύσκολο να βγει από την ενδεκάδα ο Ταμπόρδα αυτή την περίοδο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τις σκέψεις και τη λογική του κόουτς. Σ' αυτή την περίπτωση, ο Λιβάι θα παίζει δεξιά, ένας εκ των δύο Αργεντινών αριστερά και ένας εκ των Τεττέη/Ντέσερς σέντερ φορ. Δηλαδή μεσοεπιθετικά ο Παναθηναϊκός στο 4-3 -3 θα παίζει με Καμαρά (Λούζα), Κάνγκουα, Ουναΐ και (ας πούμε προς το παρόν) Ταμπόρδα, Λιβάι Γκρασία, Τεττέη.

Το θετικό για τους Πράσινους είναι ότι πλέον μεσοεπιθετικά διαθέτουν πάρα πολλές επιλογές (εν αντιθέσει με το αριστερό άκρο της άμυνας) και μπορούν να καλύψουν και κενά λόγω τραυματισμών ή τιμωριών (όπως του Ντέσερς για παράδειγμα) σε όλες τις θέσεις. Ασφαλώς μπορούσαν να έχουν αποκτήσει ένα ακόμα aggressive 6-8άρι (οι Λούζα – Τσιριβέγια είναι στο στυλ του Καμαρά), αλλά σ' αυτή την περίπτωση ο συνωστισμός θα ήταν προβληματικός, εκτός αν είχαν πουλήσει τον Τσιριβέγια. Πότε θα παίξει ως «βασικός» ο Ουναΐ; Δύσκολο αύριο με την Κηφισιά και την Κυριακή με τον Παναιτωλικό, πιο πιθανό την επόμενη εβδομάδα στη Λεωφόρο εναντίον της ομάδας του Λέτο στη Λεωφόρο.

Η άνω τελεία το 3/3 και το ντέρμπι στο Φάληρο

Μα σε κάθε περίπτωση ας έχουμε στο μυαλό μας ότι για όλες τις ομάδες υπάρχει μια «άνω τελεία» τη μεθεπόμενη Κυριακή. Κάποιες ενδέχεται να αλλάξουν προπονητή, άλλες να κάνουν μεταγραφές, έχουμε πολλά ακόμα να δούμε στις επόμενες δέκα μέρες. Αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να πάρει εννιά βαθμούς όχι μόνο θα είναι μόνος πρώτος, αλλά θα έχει και «μαξιλαράκι» στο «Γ. Καραϊσκάκης». Διότι το πρώτο ματς στην επανεκκίνηση του πρωταθλήματος (6η Αγωνιστική) θα είναι στο Φάληρο...

Υ.Γ.: Μπορεί να υπάρξει και τρίτη «εκτός σχεδίου» μεταγραφή, τώρα στο τέλος, στην παράταση και τα... πέναλτι. Μόνο, όμως, αν βρεθεί παίκτης αξιόλογος, έτοιμος, απολύτως υγιής και fit.