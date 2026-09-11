Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Gazzetta ο Παναθηναϊκός έχει βρει σημείο επαφής με την Ρόμα για να ντύσει στα πράσινα τον διεθνή Μαροκινό μπακ, Ανάς Σαλάχ Εντίν.

Ο Παναθηναϊκός ήταν ενεργός στην αγορά για την απόκτηση ενός αριστεροπόδαρου στόπερ που θα μπορεί να παίξει και ως αριστερός μπακ αλλά σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες το Τριφύλλι παλεύει και πλησιάζει στην απόκτηση του Ανάς Σαλάχ Εντίν από την Ρόμα, όπως προκύπτει και από την Ιταλία.

Πρόκειται για διεθνή Μαροκινό αριστερό μπακ, ο οποίος ανήκει στον ιταλικό σύλλογο και αποτελεί μία πρωτοκλασάτη λύση για τους «πράσινους».