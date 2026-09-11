Όπως αναμενόταν, οι φίλοι του Παναιτωλικού εξάντλησαν τα 500 εισιτήρια που έδωσε ο Παναθηναϊκός για το ματς του ΟΑΚΑ.

Μετά τη... ζόρικη επικράτηση επί της Κηφισιάς ο Παναθηναϊκός έκανε το 3Χ3 στη Super League και έπιασε στους 9 βαθμούς τον Παναιτωλικό λίγες μέρες πριν οι δυο «συγκάτοικοι» της κορυφής της βαθμολογίας αναμετρηθούν στο ΟΑΚΑ. Όπως ήταν δεδομένο, στο Ολυμπιακό Στάδιο θα υπάρχει δυναμκό παρών από φίλους των Αγρινιωτών, οι οποίοι «τρέχουν» την καλύτερη εκκίνηση της ιστορίας τους στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Σε αυτό το πλαίσιο οι οπαδοί του Τίτομου «εξαφάνισαν» τα 500 εισιτήρια που τους διέθεσε η πράσινη ΠΑΕ περίπου 48 ώρες πριν τη σέντρα της αναμέτρησης της ομάδας τους με το Τριφύλλι, την ερχόμενη Κυριακή (13/9, 21:30).

Οι φίλοι των Καναρινιών θα φιλοξενηθούν στη θύρα 22. Η προσυγκέντρωση θα γίνει στην πύλη Α, στην οδό Σπύρου Λούη, όπου υπάρχει και πάρκινγκ.