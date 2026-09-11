Η γνωστή σελίδα «Referee Channel», η οποία αριθμεί εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους, ανέλυσε τη φάση του Αντόνισε στο Παναθηναϊκός - Κηφισιά και εξήγησε τους λόγους που κρίνει πως δεν υπάρχει πέναλτι.

Όπως και στο ματς με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στη Λεωφόρο, έτσι και στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική και κατάφερε να ισοφαρίσει, ενώ έπαιζε με δέκα παίκτες. Ωστόσο, κόντρα στο «Τριφύλλι», «λύγισε» από το πέναλτι που καταλόγισε ο διαιτητής Ματσούκας, έπειτα από παρέμβαση του VAR, Παπαδόπουλου, για χέρι του Τζέρεμι Αντονίσε σε προσπάθεια του Βισέντε Ταμπόρδα, σε μια ομολογουμένως δύσκολη φάση.

Ο επικεφαλής της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, έχει δώσει οδηγία στους διαιτητές πως πρέπει να καταλογίζονται πέναλτι όταν υπάρχει χέρι και η μπάλα έχει πορεία προς την εστία. Ωστόσο, η δημοφιλής σελίδα διαιτησίας «Referee Channel» παρέθεσε λόγους για τους οποίους δεν έπρεπε να καταλογιστεί παράβαση.

Όπως αναφέρεται στο βίντεο:

«Ο τερματοφύλακας ακούμπησε την μπάλα στην προσπάθειά του να την αποκρούσει και έπειτα αυτή ακούμπησε στο χέρι του αμυνόμενου. Σύμφωνα με τα κριτήρια της IFAB, αυτό δεν θεωρείται παράβαση. Επίσης, βλέπουμε πως ο αμυνόμενος προσπαθεί να κλωτσήσει την μπάλα και είναι φυσικό το χέρι να βρίσκεται σε κίνηση. Παρ’ όλα αυτά, βλέπουμε πως ο παίκτης προσπαθεί να “κολλήσει” το χέρι στο σώμα του και η μπάλα ακουμπάει κατά λάθος σε αυτό. Συνεπώς, το χέρι του βρίσκεται σε φυσική θέση την ώρα που προσπαθεί να απομακρύνει την μπάλα.

Η οδηγία της UEFA είναι πως, όταν η μπάλα κατευθύνεται προς την εστία και βρίσκει σε χέρι, είναι πέναλτι, ακόμη κι αν το χέρι δεν βρίσκεται σε φυσική θέση. Όμως, αυτό πάει εντελώς κόντρα στην IFAB, η οποία αναφέρει πως, αν ένας παίκτης εμποδίζει την μπάλα να καταλήξει στο δικό του τέρμα με το χέρι/βραχίονα, αλλά δεν αγγίζει σκόπιμα την μπάλα και δεν κάνει το σώμα του αφύσικα μεγαλύτερο, δεν αποτελεί παράβαση χεριού.

Όπως φαίνεται από τις γωνίες λήψης, η μπάλα δεν κατευθυνόταν προς την εστία μετά την επέμβαση του τερματοφύλακα και, με δεδομένο πως το χέρι βρίσκεται σε φυσιολογική θέση και δεν υπάρχει σκόπιμη επαφή με αυτό, δεν υπάρχει παράβαση. Σε αυτή την περίπτωση, ο VAR λανθασμένα κάλεσε τον διαιτητή και εκείνος λανθασμένα καταλόγισε πέναλτι και έδειξε κίτρινη κάρτα στον αμυνόμενο, αφού το παιχνίδι έπρεπε να συνεχιστεί».

Στον σχετικό κανονισμό περί χεριού μετά από επαφή με συμπαίκτη, η IFAB, την οποία επικαλέστηκε το «Referee Channel», αναφέρει:

«Δεν είναι παράβαση χεριού όταν ένας παίκτης χτυπηθεί στο χέρι/βραχίονα από την μπάλα, η οποία έχει παιχτεί από συμπαίκτη του, εκτός εάν η μπάλα πάει απευθείας στο αντίπαλο τέρμα ή ο παίκτης σκοράρει αμέσως μετά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, καταλογίζεται άμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας».

Τη συγκεκριμένη σελίδα διαχειρίζεται ο Σουηδός διαιτητής Βίκτορ Καριμιάν (Victor Karimian), ενώ αριθμεί 709.000 followers στο Facebook και 453.000 στο Instagram.