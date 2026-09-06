Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ευχήθηκε στον Ελ Καμπί να επιστρέψει το συντομότερο.

Μπροστά στην υγεία η αντιπαλότητα πρέπει να μπαίνει στην άκρη. Κι ο Παναθηναϊκός έδειξε το μεγαλείο του με μία ανάρτηση στα social media.

Η ΠΑΕ ανέβασε φωτογραφία του επιθετικού του Ολυμπιακού Αγιούμπ Ελ Καμπί, ο οποίος έσπασε το πόδι του στο ματς με τον Βόλο Elabet και του ευχήθηκε γρήγορη επιστροφή στα γήπεδα. Κινήσεις που βοηθούν να μπει στην άκρη η τοξικότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου και είναι ασφαλώς προς τη σωστή κατεύθυνση.

Περαστικά στον Ελ Καμπί να σημειωθεί ότι με ανάρτησή του ευχήθηκε και άσος του Παναθηναϊκού και συμπαίκτης του στην εθνική ομάδα του Μαρόκου, ο Αζεντίν Ουναϊ.

Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού