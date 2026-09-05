Το σοκ από τον σοβαρότατο τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Καμπί που… πάγωσε το πανελλήνιο, «πάγωσε» και τον Ολυμπιακό του 2ου ημιχρόνου που ισοφαρίστηκε από τον Βόλο Elabet και απώλεσε τους πρώτους βαθμούς στη σεζόν. Τραυματίας αποχώρησε και ο Ρόκα.

Σοκ στον Βόλο και στο ματς με τον Βόλο ELABET για τον Ολυμπιακό όχι τόσο για το 1-1 αλλά κυρίως για τον τραυματισμό του Ελ Καμπί στο πρώτο μέρος που φάνηκε ιδιαίτερα σοβαρός.

Αποχώρησαν τραυματίες από τον αγώνα και οι Πιρόλα - Ρόκα.

Βόλος ELABET - Ολυμπιακός: Έτσι ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Ο Βόλος ELABET είχε την εξής αρχική διάταξη: Σιαμπάνης ο γκολκίπερ, άμυνα με Μεντίλ, Κάργα, Ες Σαουμπί και Μύγα, κέντρο με Κόμπα, Μπαρέ και μπροστά τους τον Τζόκα, άκρα με Γκονζάλες και Λάμπρου και φορ ο Ουρτάδο.

Ο Μεντιλίμπαρ από την άλλη στη διάταξή του για τον Ολυμπιακό έχει βασικούς τους Γκαρθία, Ζότα και Ρόκα: Ορτέγκα ο γκολκίπερ, άμυνα με Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσο και Σάλιακα. Κέντρο με Γκαρθία, Έσε και Τσικίνιο. Άκρα με Ζότα και Ρόκα και φορ ο Ελ Καμπί. Πρακτικά βέβαια οι Τσικίνιο και Ζότα εναλάσσονταν πίσω από τον φορ και έτσι και ως προς τα άκρα.

Σοκαριστικός τραυματισμός του Ελ Καμπί, ο Ζότα το 0-1 στις καθυστερήσεις

Ως προς το ξεκίνημα του πρώτου μέρους στο 16' κεφαλιά του Ζότα που έβγαλε δύσκολα ο Σιαμπάνης προήλθε μετά από κόρνερ του Τσικίνιο. Στο 17' ο Ρόκα από θέση βολής έστειλε τη μπάλα λίγο έξω μετά από μπαλιά του Τσικίνιο. Στο 34' ο Ρόκα δοκίμασε ένα σουτ που έφυγε εκτός της αντίπαλης εστίας.

Ο Βόλος ELABET είχε ένα φάουλ του Γκονζάλες στο 35' που έφυγε ψηλά έξω. Στο 36' ο Σαουμπί έκοψε καίρια τον Ελ Καμπί πάνω σε σουτ του. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους ο Σιαμπάνης συγκρούστηκε με τον Ελ Καμπί με τον Μαροκινό να χτυπά σοβαρά, να πέφτει κάτω και να πονά πολύ και να αποχωρεί με φορείο από το γήπεδο. Και με τις εικόνες να είναι πολύ δύσκολες και να δείχνουν πιθανό πολύ σοβαρό τραυματισμό. Στο 45+ ο Ζότα με εκτέλεση πέναλτι έκανε το 0-1 και στη συνέχεια δεν πανηγύρισε αφιερώνοντας το γκολ στον Ελ Καμπί.

Τραυματίας και ο Ρόκα και αναγκαστική αλλαγή, 1-1 ο Βόλος ELABET

Η κακοδαιμονία δεν είχε τέλος για τον Ολυμπιακό στο 2ο μέρος. Στο 61ο λεπτό έγινε αλλαγή και ο Ρόκα που μετά από πτώση του από μαρκάρισμα αντιπάλου, χτύπησε το χέρι του. Έτσι ο Ολυμπιακός είχε 3 τραυματισμούς σε έναν αγώνα.

Στο 76ο λεπτό ήρθε το 1-1 από τον Βόλο ELABET. Ο Ρέτσος έκανε ένα λάθος γύρισμα προς τον Ορτέγκα ο οποίος έβγαλε τη μπάλα αλλά στη συνέχεια ο Χαραλαμπόγλου γύρισε τη μπάλα στον Κόμπα που από κοντά ισοφάρισε. Στη συνέχεια και έως στο 83' ο Ολυμπιακός είχε φάση με τον Έσε αλλά και με σουτ του Γκονζάλες.

Στο 84' ο Τσικίνιο είχε ένα σουτ έξω. Στο 87' ο Λάμπρου είχε ένα καλό σουτ έξω. Στο 90' ήταν ένα φάουλ του Σάλιακα που πήγε άουτ. Στο 95' ο Φουρτάδο είχε μία ωραία κίνηση με ντρίμπλα αλλά ένα σουτ πολύ έξω. Το τέλος του αγώνα βρήκε τις 2 ομάδες στο 1-1.

MVP: Θα βάλουμε τους σκόρερ των 2 γκολ. Τον Ζότα αλλά και το Κόμπα σε αυτό το 1-1.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Θα βάλουμε την άμυνα του Βόλου ELABET. Αμυντικά και τακτικά ο Βόλος ELABET στάθηκε ιδιαίτερα καλά.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Αρκετοί μεσοεπιθετικοί του Ολυμπιακού δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Παίκτες όπως οι Ρόκα και Ζέλσον.

Η ΓΚΑΦΑ: Σε επίπεδο λαθών θα βάλουμε την φάση του 1-1 για τον Βόλο ELABET. Δεν χειρίστηκε καλά αυτήν την φάση ο Ολυμπιακός.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Τζόκα θα μπορούσε να είχε αποβληθεί με 2η κίτρινη κάρτα έπειτα από ένα σκληρό φάουλ που έκανε σε αντίπαλό του αλλά αυτό δεν συνέβη. Γενικότερα ο ρέφερι Τζήλος είχε θέματα με τις κάρτες και τις υποδείξεις φάουλ.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Ολυμπιακός αναμφίβολα επηρεάστηκε από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Ελ Καμπί. Αυτή η στιγμή ήταν που επέδρασε πάνω στην ψυχολογία των παικτών του Ολυμπιακού. Ακόμα και έτσι το 1-1 δεν είναι και τόσο δίκαιο αγωνιστικά με βάση τις ευκαιρίες των 2 ομάδων καθώς ο Ολυμπιακός είχε περισσότερες.

ΒΟΛΟΣ ELABET: Σιαμπάνης, Μεντίλ (71' Χαραλαμπόγλου), Κάργα, Ες Σαουμπί, Μύγας (71' Λυκουρίνος), Κόμπα, Μπαρέ (66' Γρόσδης), Τζόκα (46' Φουρτάδο), Γκονζάλες, Λάμπρου και Ουρτάδο (16' λ.τρ. Ρεγκίς Κρέσπι).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ορτέγκα, Μπρούνο, Πιρόλα (46' λ.τρ. Κάρμο), Ρέτσος, Σάλιακας, Γκαρθία (77' Φρόιλερ), Έσε, Τσικίνιο, Ζότα (77' Σα), Ρόκα (61' λ.τρ. Ζέλσον) και Ελ Καμπί (45+ λ.τρ. Γκονζάλες).