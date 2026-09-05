Ο άσος του Παναθηναϊκού Αζεντίν Ουναϊ ευχήθηκε στον Ελ Καμπί.

Όλη η φίλαθλη ποδοσφαιρική Ελλάδα είναι σοκαρισμένη με τον σοβαρό τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Καμπί.

Ο Μαροκινός φορ του Ολυμπιακού έσπασε το πόδι του σε σύγκρουση με τον τερματοφύλακα του Βόλου Μάριο Σιαμπάνη και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο. Από τους πρώτους που του ευχήθηκαν δημόσια περαστικά είναι ένας μεγάλος αντίπαλός του στην Ελλάδα, αλλά συνάμα ένας αδερφικός του φίλος και συμπατριώτης του. Ο άσος του Παναθηναϊκού Αζεντίν Ουναϊ.

Ο διεθνής Μαροκινός φορ του τριφυλλιού ανέβασε στο instagram μία φωτογραφία με τον Ελ Καμπί από την παρουσία τους στην εθνική ομάδα του Μαρόκου και τη συνόδευσε με το μήνυμα: «Περαστικά αδερφέ μου».

Η ανάρτηση του Ουναϊ