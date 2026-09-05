Παναθηναϊκός: Στην αποστολή των «πράσινων» για το ντέρμπι με ΠΑΟΚ ο Ουναΐ
Την τελευταία του προπόνηση πριν το Κυριακάτικο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ (21:30) έκανε ο ο Παναθηναϊκός. Στο «Γ. Καλαφάτης» έδωσε το «παρών» ο ιδιοκτήτης του συλλόγου, Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος παρακολούθησε το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης, δείχνοντας ότι είναι στο πλευρό της ομάδας ενόψει του αγώνα με τον «δικέφαλο του βορρά».
Μετά το τέλος της προπόνησης ο Τζέικομπ Νίστρουπ έκανε γνωστή την αποστολή στην οποία συμπεριλήφθηκε και ο Αζεντίν Ουναΐ.
Αναλυτικά οι «πράσινοι» ανέφεραν στην επίσημη ιστοσελίδα τους τα εξής: «Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ.
Το πρόγραμμα προπόνησης ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, τακτική και τελειώματα.
Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή: Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Καμαρά, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Ουναϊ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ, Ντέσερς».
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