Superleague, η βαθμολογία: Πρώτος αλλά και πρώτη απώλεια για Ολυμπιακό!

Στη σκιά του σοκαριστικού τραυματισμού του Αγιούμπ Ελ Καμπί, ο Ολυμπιακός πάτησε στην κορυφή της βαθμολογίας με ματς περισσότερο, αλλά γνώρισε την πρώτη γκέλα στο πρωτάθλημα.

Φανερά σοκαρισμένοι από τον τραυματισμό του Ελ Καμπί, οι παίκτες του Ολυμπιακού δεν μπόρεσαν να κρατήσουν το υπέρ τους 1-0 από το ημίχρονο κι έχασαν τους πρώτους βαθμούς στη σεζόν μετά το 1-1 στο Πανθεσσαλικό!

Η 3η αγωνιστική

Σάββατο (5/9)

Βόλος Elabet – Ολυμπιακός 1-1

21:00 ΑΕΚ – Άρης

Κυριακή (6/9)

19:00 Ατρόμητος – Καλαμάτα

19:30 ΟΦΗ – Κηφισιά

20:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός

21:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Δευτέρα (7/9)

18:00 Αστέρας AKTOR – Ηρακλής

H Βαθμολογία

1.Ολυμπιακός 7 (3 ματς)

2. ΠΑΟΚ 6

3.Παναιτωλικός 6

4.Άρης 6

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5. ΑΕΚ 4

6. Παναθηναϊκός 3

7. ΟΦΗ 3

8. Bόλος Elabet 2 (3 ματς)

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9. Ηρακλής 1

10. Κηφισιά 1

11. Ατρόμητος 0

12. Καλαμάτα 0

13. Αστέρας AKTOR 0

14. Λεβαδειακός 0

*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Κηφισιά που θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου στις 9μμ.

Επόμενη αγωνιστική (4η)

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός – ΟΦΗ (7μμ)

Ηρακλής – Ατρόμητος (9μμ)

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

Καλαμάτα – Βόλος (6μμ)

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ (7μμ)

Κηφισιά – Λεβαδειακός (9μμ)

ΠΑΟΚ – Αρης (9μμ)

Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός (9.30μμ)