Superleague, η βαθμολογία: Η ΑΕΚ στο ρετιρέ «παρέα» με τον Ολυμπιακό!
Η 3η αγωνιστική
Σάββατο (5/9)
Βόλος Elabet – Ολυμπιακός 1-1
ΑΕΚ – Άρης 5-0
Κυριακή (6/9)
19:00 Ατρόμητος – Καλαμάτα
19:30 ΟΦΗ – Κηφισιά
20:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός
21:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Δευτέρα (7/9)
18:00 Αστέρας AKTOR – Ηρακλής
H Βαθμολογία
1. ΑΕΚ 7 (σε 3 αγώνες)
2. Ολυμπιακός 7 (σε 3 αγώνες)
3. ΠΑΟΚ 6
4. Παναιτωλικός 6
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5. Άρης 6 (σε 3 αγώνες)
6. Παναθηναϊκός 3
7. ΟΦΗ 3
8. Bόλος Elabet 2 (σε 3 αγώνες)
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9. Ηρακλής 1
10. Κηφισιά 1
11. Ατρόμητος 0
12. Καλαμάτα 0
13. Αστέρας AKTOR 0
14. Λεβαδειακός 0
*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Κηφισιά που θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου στις 9μμ.
Επόμενη αγωνιστική (4η)
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου
Ολυμπιακός – ΟΦΗ (7μμ)
Ηρακλής – Ατρόμητος (9μμ)
Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου
Καλαμάτα – Βόλος (6μμ)
Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ (7μμ)
Κηφισιά – Λεβαδειακός (9μμ)
ΠΑΟΚ – Αρης (9μμ)
Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός (9.30μμ)
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