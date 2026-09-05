Superleague, η βαθμολογία: Η ΑΕΚ στο ρετιρέ «παρέα» με τον Ολυμπιακό!

Η ΑΕΚ δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει του Αρη και σε συνδυασμό με τη γκέλα του Ολυμπιακού τον… έπιασε στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας αμφότεροι ματς περισσότερο.

Η 3η αγωνιστική

Σάββατο (5/9)

Βόλος Elabet – Ολυμπιακός 1-1

ΑΕΚ – Άρης 5-0

Κυριακή (6/9)

19:00 Ατρόμητος – Καλαμάτα

19:30 ΟΦΗ – Κηφισιά

20:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός

21:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Δευτέρα (7/9)

18:00 Αστέρας AKTOR – Ηρακλής

H Βαθμολογία

1. ΑΕΚ 7 (σε 3 αγώνες)

2. Ολυμπιακός 7 (σε 3 αγώνες)

3. ΠΑΟΚ 6

4. Παναιτωλικός 6

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5. Άρης 6 (σε 3 αγώνες)

6. Παναθηναϊκός 3

7. ΟΦΗ 3

8. Bόλος Elabet 2 (σε 3 αγώνες)

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9. Ηρακλής 1

10. Κηφισιά 1

11. Ατρόμητος 0

12. Καλαμάτα 0

13. Αστέρας AKTOR 0

14. Λεβαδειακός 0

*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Κηφισιά που θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου στις 9μμ.

Επόμενη αγωνιστική (4η)

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός – ΟΦΗ (7μμ)

Ηρακλής – Ατρόμητος (9μμ)

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

Καλαμάτα – Βόλος (6μμ)

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ (7μμ)

Κηφισιά – Λεβαδειακός (9μμ)

ΠΑΟΚ – Αρης (9μμ)

Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός (9.30μμ)