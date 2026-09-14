Ολυμπιακός: Διαψεύδει όλα τα ονόματα επιθετικών
Πολλά είναι τα ονόματα επιθετικών που έχουν κυκλοφορήσει για τον Ολυμπιακό.
Από τους Ισπανούς Μπόρχα Ιγκλέσιας της Θέλτα και Μαγιοράλ της Χετάφε, μέχρι τον Μάριους της Σάμσουνσπορ με καταγωγή από το Τσαντ και τον Σκωτσέζο Άνταμς της Τορίνο.
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός, ωστόσο, διέψευσε όλα τα ονόματα των επιθετικών που κυκλοφορούν και ο αθλητικός διευθυντής Αντόνιο Κορδόν με τον τεχνικό Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, είναι σε συζητήσεις με τη διοίκηση, ώστε να πάρουν την κατάλληλη απόφαση και να κάνουν την καλύτερη επιλογή.
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