Ο τραυματισμός του Ελ Καμπί θα τον οδηγήσει στο χειρουργείο πιθανότατα την Κυριακή και ενώ προβλέπεται αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού.

Τα νεότερα για τον Ελ Καμπί και το status του τραυματισμού του τα έχετε ήδη διαβάσει στο Gazzetta. Ο έμπειρος Αφρικανός διεθνής μετά το κάταγμα κνήμης που έχει υποστεί θα περάσει πιθανότατα την Κυριακή την πόρτα του χειρουργείου. Θα χρειαστεί να μείνει εκτός για 6 μήνες και ίσως και λίγο παραπάνω.

Τώρα ως προς την ευρωπαϊκή λίστα ο Ολυμπιακός μπορεί να τον αλλάξει με τον Γιάρεμτσουκ ή τον Κλέιτον. Το άρθρο 31.14 και η σχετική πρόβλεψη από πλευράς της UEFA δίνει την δυνατότητα στους Πειραιώτες να αλλάξουν τον Ελ Καμπί είτε με άλλον φορ είτε με άλλον επιθετικογενή τους παίκτη. Η διάταξη αυτή αναφέρει ότι σε μακροχρόνιο τραυματισμό (60 ημερών) μπορεί ο σύλλογος να βάλει στην λίστα έναν παίκτη που είχε ήδη στο δυναμικό του (όπως τον Γιάρεμτσουκ ή τον Κλέιτον). Δεν μποιρεί να μπει δηλαδή μεταγραφή.