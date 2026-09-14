Μετά από επιστροφές χορηγών ο Ολυμπιακός έκανε γνωστό πως υπάρχουν διαθέσιμα λιγότερα από 1.500 εισιτήρια για το ματς με την Γιαγκελόνια.

Πρεμιέρα στην φετινή League Phase του Europa League για τον Ολυμπιακό, με τους Πειραιώτες την Τετάρτη (22:00) να υποδέχονται την Γιαγκελόνια. Ο κόσμος έχει εξαφανίσει τα εισιτήρια με τους Πειραιώτες να γνωστοποιούν πως υπάρχουν διαθέσιμα λιγότερα από 1.500.

και αυτά γιατί έχουν γίνει επιστροφές από χορηγούς. Συγκεκριμένα η ενημέρωση αναφέρει: «Ύστερα από επιστροφές χορηγών (συμβατικές υποχρεώσεις της ΠΑΕ), έχουν απομείνει λιγότερα από 1.500 εισιτήρια σε διάφορες τιμές για το παιχνίδι της Τετάρτης (16/9, 22:00) με τη Jagiellonia Białystok, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa League».