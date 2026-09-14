Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο τεχνικός του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έχει προκρίνει τον έμπειρο επιθετικό της Θέλτα, Μπόρχα Ιγκλέσιας.

Ο Ολυμπιακός δίνει αγώνα δρόμου για να πάρει επιθετικό και το φαβορί είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής Μπόρχα Ιγκλέσιας.

Οι πληροφορίες του Gazzetta από την Ισπανία θέλουν τον Βάσκο τεχνικό των Πειραιωτών, τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, να έχει προκρίνει τον παίκτη της Θέλτα και γίνονται συζητήσεις με τον 33χρονο άσο και την ομάδα του Βίγκο.

Στο κόλπο, πάντως, όπως έχουμε τονίσει παραμένουν ο Μάριους της Σάμσουνσπόρ και ο Μαγιοράλ της Χετάφε.

Ο 33χρονος (17/1/93) Μπόρχα Ιγκλέσιας της Θέλτα έπαιξε στο Μουντιάλ, όπου η Ισπανία κατέκτησε τον τίτλο και έχει χρόνια εξαιρετική πορεία στη La Liga.

Ο Ιγκλέσιας έχει ύψος 1,87 και το συμβόλαιό του με τη Θέλτα ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027. Η καριέρα του έχει μοιραστεί ουσιαστικά μεταξύ Θέλτα και Μπέτις. Στην ομάδα του Βίγκο έχει 92 ματς με 29 γκολ κι 6 ασίστ, ενώ με τη δεύτερη ομάδα της Θέλτα έχει 146 ματς και 76 γκολ. Την περασμένη σεζόν κατέγραψε 50 αγώνες με 18 γκολ και 3 ασίστ, ενώ την τρέχουσα σεζόν έχει 1 παιχνίδι ως αλλαγή (21').

Στην Μπέτις μέτρησε 181 παιχνίδια, με 52 γκολ και 12 ασίστ. Έπαιξε επίσης στην Εσπανιόλ (46 παιχνίδια, 23 γκολ, 4 ασίστ) και στη Σαραγόσα (43 αγώνες, 23 γκολ, 6 ασίστ).

Πέρασε μισή σεζόν και ως δανεικός στη Λεβερκούζεν (2023-24), όπου είχε 10 ματς χωρίς γκολ. Η Μπέτις τον πήρε από την Εσπανιόλ το καλοκαίρι του 2019 κι αφού έκανε μία τρομερή χρονιά, βγάζοντας από το ταμείο το ποσό των 28 εκατ. ευρώ.

Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του διαψεύδει την ονοματολογία για επιθετικούς και θα περιμένουμε έως αύριο βράδυ για να δούμε αν θα κάνει την τελευταία του κίνηση στο μεταγραφικό παζάρι.



