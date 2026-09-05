Ο Μιχάλης Μπούσης είχε το Σάββατο (5/9) μία από τις πολλές συναντήσεις του με τον Δήμαρχο, Αλέξη Καλοκαιρινό, για το πλάνο του νέου γηπέδου, το οποίο βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο.

Ο Μιχάλης Μπούσης έχει πετύχει πολλούς από τους στόχους που είχε θέσει πριν από 8 χρόνια, όταν ανέλαβε τα διοικητικά ηνία του ΟΦΗ. Τον οδήγησε και πάλι στην κατάκτηση τροπαίων (Κύπελλο Ελλάδας και Super Cup) μετά από περίπου τέσσερις δεκαετίες και, παράλληλα, στην παρθενική του συμμετοχή σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ενώ επένδυσε στις υποδομές και εξέλιξε την Ακαδημία του Ομίλου σε μία από τις κορυφαίες της Ελλάδας. Φυσικά, υπάρχει ακόμα ένα πολύ μεγάλο όνειρο προς υλοποίηση: η κατασκευή γηπέδου.

Ο διοικητικός ηγέτης του συλλόγου έχει εκφράσει πολλάκις δημόσια την πρόθεσή του να δημιουργήσει ένα νέο, σύγχρονο γήπεδο, αντάξιο των φιλοδοξιών που υπάρχουν για το μέλλον του κλαμπ. Φυσικά, για να πραγματοποιηθεί αυτός ο τεράστιος και ιστορικής σημασίας στόχος, χρειάζεται και η συμβολή της Πολιτείας.

Παραμονή του αγώνα με την Κηφισιά στο Παγκρήτιο, ο ισχυρός άνδρας του ΟΦΗ βρίσκεται στο Ηράκλειο και το πρωί είχε, μαζί με τον Ηλία Πουρσανίδη, συνάντηση με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινό, με βασικό θέμα το project του γηπέδου.

Βέβαια, αυτή δεν ήταν η πρώτη συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά ακόμα μία από τις πολλές που έχουν πραγματοποιηθεί, ενώ φυσικά θα ακολουθήσουν κι άλλες. Ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, όπως είναι η ανέγερση ενός γηπέδου, απαιτεί πάρα πολύ χρόνο και ακόμα περισσότερες διαδικασίες, με το project να βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο.

Όπως έχουμε αναφέρει, η επιλογή που βρίσκεται στο τραπέζι είναι η κατασκευή του γηπέδου στην περιοχή του Κορώνη Μαγαρά, καθώς κρίνεται ως μία λύση που ικανοποιεί και τις δύο πλευρές, ήτοι τον ΟΦΗ και τη Δημοτική Αρχή. Πρόκειται για μεγάλη έκταση στην «καρδιά» του Ηρακλείου και, εφόσον προχωρήσει, θα είναι στο πλαίσιο διπλής ανάπλασης, καθώς θα παραχωρηθούν στον Όμιλο τα απαραίτητα στρέμματα για την κατασκευή του γηπέδου και, από την άλλη, θα περάσει στα χέρια του Δήμου ο χώρος του «Γεντί Κουλέ» στα Καμίνια.

Το δεδομένο είναι πως ο ΟΦΗ, ο Δήμος Ηρακλείου και η Περιφέρεια έχουν την πρόθεση να συνεργαστούν, ώστε στο τέλος να γίνει το καλύτερο δυνατό για το μέλλον του κλαμπ. Πάντως, θυμίζουμε πως για τον ΟΦΗ πρακτικά δεν υπάρχει πίεση χρόνου για το γηπεδικό, καθώς έχει εξασφαλισμένο το Παγκρήτιο Στάδιο έως το 2035.

Εκτός από το ραντεβού που έγινε στη Λότζια ο Μιχάλης Μπούσης και ο Ηλίας Πουρσανίδης είχαν μέσα στη μέρα συνάντηση και με τους επικεφαλής του αγωνιστικού τμήματος, τον προπονητή Χρήστο Κόντη και τον Διευθυντή Ποδοσφαίρου του κλαμπ, Χρήστο Καρυπίδη.