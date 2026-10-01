Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ επέβαλε πρόστιμο στον ΟΦΗ με αφορμή τη συμπεριφορά των οπαδών στον αγώνα με την ΑΕΚ για το Σούπερ Καπ.

Με πρόστιμο τιμώρησε τον ΟΦΗ η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ για τη συμπεριφορά των οπαδών του στον αγώνα με την ΑΕΚ για το Σούπερ Καπ. Το ύψος αυτού έφτασε τα 5,5 χιλ. ευρώ.

Υπενθυμίζουμε πως οι Κρητικοί έχουν εξασφαλίσει την παρουσία των οπαδών τους στο εκτός έδρας παιχνίδι με την «Ένωση» (10/10) για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας επέβαλε στην ΠΑΕ ΟΦΗ χρηματική ποινή 5.500 ευρώ, για παραβάσεις του άρθρου 15 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ στον τελικό του Super Cup στις 12/08/2026 στο Παγκρήτιο Στάδιο.