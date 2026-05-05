Ο Δήμος Ηρακλείου έχει προτείνει στην ΠΑΕ ΟΦΗ την περιοχή του Κορώνη Μαγαρά για την ανέγερση της νέα του έδρας, όμως ακόμα οι σκέψεις για το γηπεδικό είναι σε πρώιμο στάδιο.

Μπορεί ο οργανισμός ΟΦΗ να κινείται γύρω από τον «αστερισμό» του Κυπέλλου Ελλάδας, όμως την ίδια ώρα οι ιθύνοντες της ΠΑΕ δουλεύουν και για το «αύριο» της ομάδας. Όχι απλώς για την επόμενη σεζόν, η οποία θα βρει τους Κρητικούς σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης αλλά και για το μέλλον του συλλόγου, με τον διοικητικό ηγέτη του κλαμπ, Μιχάλη Μπούση, να έχει θέσει ως βασικό ζήτημα το νέο γήπεδο του Ομίλου.

Χαρακτηριστικό είναι πως στο πλαίσιο της φιέστας για το τρόπαιο κι ενώ όλο το Ηράκλειο πανηγύριζε για την ιστορική επιτυχία, ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου βρέθηκε στη Λότζια και ζήτησε τη στήριξη του Δήμου για το project του νέου γηπέδου.

Μια πρόταση που έχει γίνει από πλευράς Δημοτικής Αρχής και εξετάζεται από τη διοίκηση του ΟΦΗ είναι να χτιστεί μια νέα έδρα για τους Ασπρόμαυρους στην περιοχή του Κορώνη Μαγαρά. Πρόκειται για μεγάλη έκταση στην «καρδιά» του Ηρακλείου και εφόσον προχωρήσει θα είναι στο πλαίσιο διπλής ανάπλασης, καθώς θα παραχωρηθούν στον Όμιλο τα απαραίτητα στρέμματα για την κατασκευή του γηπέδου και από την άλλη θα περάσει στα χέρια του Δήμου ο χώρος του «Γεντί Κουλέ» στα Καμίνια.

Βέβαια τα πλάνα για το γηπεδικό του ΟΦΗ είναι σε πολύ πρώιμο επίπεδο, καθώς δεν υπάρχει ούτε οριστική απόφαση για το πού θα γίνει, ούτε κάποιο χρονοδιάγραμμα. Φυσικά δεν μπορεί να αποκλειστεί το νέο γήπεδο να γίνει στον χώρο του... παλιού. Το «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης» είναι τεράστιο κομμάτι της ιστορίος του συλλόγου και «σπίτι» για όλους τους Ομιλίτες.

Για να φτάσει βέβαια στο σημείο το «Γεντί Κουλέ» να καλύψει τα σχέδια του ΟΦΗ θα πρέπει να γίνει ολική ανακαίνιση, κάτι που μπορεί να φαντάζει δύσκολο, όμως είναι ένα ρεαλιστικό ενδεχόμενο και αυτό που θα χρειαστεί λιγότερο χρόνο, σε σχέση με το να χτιστεί νέο γήπεδο από το μηδέν. Δεν χρειάζεται να θυμηθούμε πόσο... ταλαιπωρήθηκαν τόσο η ΑΕΚ για την επιστροφή της στη Νέα Φιλαδέλφεια, όσο και ο Παναθηναϊκός για το πλάνο του Βοτανικού.

Το μοναδικό δεδομένο είναι πως το θέμα του γηπέδου χρειάζεται ακόμα πολύ χρόνο και τη δεδομένη χρονική στιγμή κάθε ενδεχόμενο είναι «ανοιχτό». To μόνο σίγουρο είναι πως στον ΟΦΗ δεν υπάρχει πίεση χρόνου, καθώς έχουν εξασφαλίσει τη χρήση του Παγκρήτιου μέχρι το 2035 και συνεπώς θα έχουν την ευχέρεια να βρουν την καλύτερη δυνατή λύση για την επόμενη μέρα του κλαμπ.