Ο Σεμπάστιαν Λέτο κατέβασε στη Λεωφόρο μια Κηφισιά με συγκεκριμένο ανασταλτικό πλάνο που «ανάγκασε» την ΑΕΚ σε αρνητικό ρεκόρ... πενταετίας στα xGoals.

Ότι η Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο κοίταξε στα μάτια και πήρε (πανάξια) αποτέλεσμα κόντρα σε μία από τις μεγάλες δυνάμεις του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν αποτελεί πλέον είδηση. Την περασμένη σεζόν, η ομάδα των Βορείων Προαστίων υπέταξε τον Παναθηναϊκό στον Βόλο, πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας στην έδρα του τότε πρωταθλητή Ολυμπιακού και έβγαλε το... λάδι στη μετέπειτα πρωταθλήτρια ΑΕΚ, η οποία πήρε τη νίκη με ανατροπή στο Περιστέρι, χάρη σε πέναλτι στο φινάλε.

Στη Λεωφόρο, η Κηφισιά υποδέχτηκε τον Δικέφαλο τέσσερις ημέρες μετά τον μεγαλειώδη θρίαμβο επί της Λέφσκι Σόφιας και την πρόκριση στη League Phase του Champions League, με μια... τρομακτική εμφάνιση, καθώς «έπνιξε» τους πρωταθλητές Βουλγαρίας. Μάλιστα, σε σχέση με το ματς της Νέας Φιλαδέλφειας, ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε μόνο μία αλλαγή στην ενδεκάδα, καθώς χρησιμοποίησε τον πιο επιθετικογενή χαφ Βιτάλις στο πλευρό του Μαρίν αντί του Κάιρινεν, προς επιβεβαίωση του πόσο δύσκολο αντίπαλο αξιολογούσε την Κηφισιά ο Σέρβος τεχνικός.

Με βάση τη φανταστική εικόνα της ΑΕΚ τόσο με τη Λέφσκι όσο και στο ματς πρωταθλήματος με τον Ηρακλή, θα ήταν αναμενόμενο για την Κηφισιά να πάει σε μια τακτική προσέγγιση με μαζική άμυνα και τις γραμμές σε low block. Όμως, ο... εορτάζοντας Σέμπα είχε άλλο πλάνο και οι παίκτες του έκαναν το δώρο να το υπηρετήσει στο μέγιστο βαθμό.

Πώς «μπλόκαρε» την ΑΕΚ η Κηφισιά

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε το ματς, ο Λέτο εξήγησε την απόλυτα επιτυχημένη, βάσει εικόνας, τακτική προσέγγισή του, η οποία ήταν βασισμένη σε υψηλό πρέσινγκ. Μια επιλογή που σίγουρα θα αιφνιδίασε πολλούς, καθώς χρειάζεται ποδοσφαιρική γενναιότητα για να παίξεις με ψηλά τις γραμμές κόντρα σε μια ομάδα με τις επιθετικές αρετές των πρωταθλητών.

«Έπρεπε να δείξουμε μαχητικότητα και ήμασταν έτοιμοι. Φυσικά, ο τρόπος που πρεσάραμε και ότι δεν της επιτρέψαμε να νιώσει άνετα ήταν κλειδί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αργεντινός τεχνικός, ο οποίος στη συνέχεια μίλησε για τις τακτικές λεπτομέρειες του πλάνου του.

«Θέλαμε να αποκόψουμε τους δύο κεντρικούς μέσους της ΑΕΚ. Είναι η καρδιά της ομάδας της ΑΕΚ. Όταν ανοίγουν το παιχνίδι και φτάσει η μπάλα στους φορ της, πιθανότατα η φάση να γίνει γκολ. Θέλαμε επίσης να ωθούμε τα στόπερ της ΑΕΚ στα άκρα και να παίζουν λίγο παραπάνω. Πιέζαμε ψηλά και είχαμε την αριθμητική υπεροχή, με τα στόπερ τους να κουβαλούν παραπάνω την μπάλα», ήταν τα λόγια του Σέμπα και αυτό έγινε στο χορτάρι.

Τόσο ο Μαρίν όσο και ο Βιτάλις είναι παίκτες που παίζουν κάθετα και δημιουργούν «τρύπες» στις αντίπαλες άμυνες, ενώ ως τρίτο χαφ έρχεται ο Μάγερ, αφήνοντας το πλάτος στον Ρότα. Προς επιβεβαίωση των λεγομένων του Λέτο, το γκολ της ΑΕΚ προήλθε σε μια φάση που ο Μαρίν με τον Μάγερ έπαιξαν κάθετα στον άξονα και ο Ρουμάνος έβγαλε σε θέση βολής τον Βάργκα.

Για τη λειτουργία αυτού του πλάνου χρειάστηκαν πολλά χιλιόμετρα από τους Ρουκουνάκη - Γιαγκνέ στη μεσαία γραμμή, όπως και από τον εξαιρετικό Πόμπο, ο οποίος λόγω αυτών των τρεξιμάτων δεν είχε και τις δυνάμεις για το τελείωμα που θα έκανε γκολ μία από τις φάσεις που είχε. Μην ξεχνάμε, άλλωστε, πως αυτό ήταν το πρώτο ματς πρωταθλήματος της Κηφισιάς στη νέα σεζόν.

Πέρα από τη μεσαία γραμμή, η Κηφισιά είχε σε καλή βραδιά και την αμυντική της γραμμή, πέραν του εξαιρετικού Ραμίρεζ, ο οποίος είχε πέντε επεμβάσεις. Ο στόπερ Ούγκο Σόουζα χρησιμοποιήθηκε ως δεξί μπακ, όπως είχε γίνει και στην ισοπαλία με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, ενώ οι νεοφερμένοι στόπερ Βαν Άιμα και Ζολιμπουά, έχοντας ελάχιστες προπονήσεις στα πόδια τους (επτά ο πρώτος, τρεις ο δεύτερος), απέδειξαν κόντρα σε δύο top class επιθετικούς, όπως είναι ο Γιόβιτς και ο Βάργκα, τον λόγο για τον οποίο αποκτήθηκαν. «Σκληράδα» και ικανότητα στις συνθήκες ένας εναντίον ενός.

Φυσικά, το μεγάλο credit για τον Σεμπάστιαν Λέτο ήταν και η αναφορά του αδιαμφισβήτητα κορυφαίου προπονητή της περσινής σεζόν στα μέρη μας και πρωταθλητή με τον Δικέφαλο, Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος πάρα τις... ενστάσεις του για τη φάση του Ζίνι έκανεν ειδική αναφορά στην προσπάθεια των παικτών της Κηφισιάς.

Η αρνητική επίδοση της ΑΕΚ στα xG

Η ανασταλτική επιτυχία του σχεδίου του Σεμπάστιαν Λέτο επιβεβαιώνεται και μέσω της στατιστικής. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε το παιχνίδι έχοντας xGoals 0,44, ενώ την περασμένη σεζόν είχε μέσο όρο 1,97 xG ανά ματς!

Χαρακτηριστικό είναι πως την περασμένη σεζόν η ΑΕΚ είχε χαμηλότερη επίδοση μόνο στα δύο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο (0,17 xG στο 2-0 της κανονικής διάρκειας, 0,32 xG στο 0-1 των Play Offs). Αντίστοιχα, ο χαμηλότερος δείκτης των πρωταθλητών την περασμένη σεζόν απέναντι σε ομάδα εκτός των διεκδικητριών του τίτλου, πέρα από το 1-4, ήταν τα 1,2 xG, στη νίκη επί του Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη με 1-0, ήτοι απόδοση τριπλάσια από το ματς της Λεωφόρου!

Με βάση πάντα τα στατιστικά του WyScout, για να βρούμε χαμηλότερο δείκτη απειλής της Ένωσης σε ματς που δεν είναι με κάποια από τις διεκδικήτριες του τίτλου, πρέπει να γυρίσουμε το ημερολόγιο περίπου πέντε χρόνια πίσω! Συγκεκριμένα, πρόκειται για «λευκή» ισοπαλία με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη, στις 11 Δεκεμβρίου του 2021, όταν η ΑΕΚ είχε τελειώσει το ματς με 0,38 xG.