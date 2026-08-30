Νίκολιτς: «Υπάρχουν κάποιοι κανόνες, άλλοτε ισχύουν κι άλλοτε όχι...»

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ με την Κηφισιά στη Λεωφόρο.

Η ΑΕΚ έχασε δυο βαθμούς μέσα από τα χέρια της στο φινάλε του αγώνα με την Κηφισιά στη Λεωφόρο, καθώς ισοφαρίστηκε από τον Μπένι στο 90+7'. Ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του στην Cosmote TV μετά το ματς τόνισε πως δεν θέλει να μειώσει την προσπάθεια της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο, όμως τόνισε πως υπάρχει ενόχληση για μη τήρηση κανονισμών, αναφερόμενος προφανώς στο γεγονός πως στη φάση του γκολ των γηπεδούχων ο Ζίνι δεν είχε επιστρέψει στο ματς ενώ είχε αλλάξει τη φανέλα του, αφού είχε ματώσει έπειτα από το χτύπημα που έφερε την κόκκινη κάρτα του Βαν Άιμα.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

«Δεν θέλω να πω τίποτα, είμαι απογοητευμένος με όλο αυτό. Δεν θέλω να μειώσω την προσπάθεια της Κηφισιάς γιατί πάλεψε και δικαιούταν ένα γκολ. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες άλλες φορές ισχύουν, άλλες φορές ισχύουν διαφορετικά.

Δεν μπορούσαμε να έχουμε τους οπαδούς μας σήμερα στο γήπεδο αλλά βλέπουμε τώρα εκατοντάδες ανθρώπους μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Έπρεπε να έχουμε σβήσει το παιχνίδι, να το είχαμε τελειώσει, υπήρχαν κάποιες στιγμές που ίσχυαν οι κανονισμοί, δεν ίσχυαν, έπρεπε να μπουν οι παίκτες, δεν έπρεπε να μπουν. Δεν θέλω να πω περισσότερα για να μην είναι εις βάρος του ελληνικού ποδοσφαίρου, έπρεπε να φύγουμε με τους τρεις βαθμούς, φεύγουμε με έναν».