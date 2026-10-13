Ο Χρήστος Πρίτσας παρέθεσε δείπνο σε σύσσωμη την «οικογένεια» της Κηφισιάς Tutu Deals και έβγαλε ομιλία, στην οποία εξέφρασε την περηφάνια του για την ομάδα του.

Περίπου 24 ώρες μετά τη νίκη επί του Παναιτωλικού στη Λεωφόρο ο διοικητικός ηγέτης της Κηφισιάς Tutu Deals, Χρήστος Πρίτσας, παρέθεσε γεύμα με φόντο την Ακρόπολη στο Dionysos Zonar’s σε όλα τα μέλη του αγωνιστικού και διοικητικού προσωπικού της ομάδας.

Το κλίμα που επικρατούσει ήταν άκρως... οικογενειακό, καθώς μαζί με τους ποδοσφαιριστές και τα μέλη του κλαμπ, βρέθηκαν οι σύζυγοι και τα παιδιά τους, με τις άριστες σχέσεις εντός ομάδας να είναι ένα από τα «μυστικά» του συλλόγου των Βορείων Προαστίων.

Ο ισχυρός άνδρας του κλαμπ, Χρήστος Πρίτσας, καλωσόρισε άπαντες στο γεύμα με μια ομιλία, στην οποία μίλησε για την πορεία της ομάδας επί ημερών του και τόνισε πως το μόνο που θέλει από τους παίκτες του το 100% σε κάθε ματς, ανεξαρτήτως αντιπάλου.

Η ομιλία του Χρήστου Πρίτσα

«Είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθατε όλοι σήμερα με τις οικογένειες σας στο σημερινό κάλεσμα. Επιλέξαμε αυτό το χώρο (Dionysos Zonar’s) για να δείτε όλοι, ειδικά οι ξένοι της ομάδας μας, τη συγκλονιστική θέα της Ακρόπολης, για την οποία εκατομμύρια άνθρωποι ανά τον κόσμο κάνουν μεγάλα ταξίδια για να τη δουν από κοντά !

Συγχαρητήρια για τη χθεσινή μας πολύ μεγάλη νίκη, επί ενός τόσο μεγάλου και ιστορικού σωματείου.

Η αλήθεια είναι ότι το χθεσινό παιχνίδι, έπειτα από τη διακοπή των τριών εβδομάδων που προηγήθηκε, δεν ήταν εύκολο. Παρ’ όλα αυτά, διαπιστώσαμε όλοι ότι η ομάδα μας έπαιξε σαν να μην είχε υπάρξει καθόλου αυτή η διακοπή. Η ενέργεια και το πάθος που είχαμε ήταν ακριβώς αυτά που βλέπουμε από την ομάδα μας σε όλα τα παιχνίδια μέχρι σήμερα.

Θα σας πω τώρα κάτι που συνέβη όταν πρότεινα στο επιτελείο της ομαδας μας, να κάνουμε το σημερινό μας γεύμα.

Ο team manager της ομάδας μας, μου είπε: "Πρόεδρε, θα το κάνουμε μία ημέρα μετά από ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό;".

Του απάντησα: "Γιατί να μην το κάνουμε ; Ποιο είναι το πρόβλημα;» Συνεχίζοντας μου λέει : «Κι αν δεν έχουμε καταφέρει να νικήσουμε, πώς θα είναι το κλίμα μας στο τραπέζι με την ομάδα;".

Τότε του είπα αυτό που λέω συνέχεια σε όλους, όλα αυτά τα χρόνια που διοικώ αυτή την ομάδα. Για μένα, το πιο σημαντικό πράγμα δεν είναι αν θα πάρουμε μία νίκη σε ένα παιχνίδι, γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο άθλημα. Κανείς δεν μας εξασφαλίζει τις νίκες.

Για μένα, το πιο σημαντικό είναι, όταν παίζουμε, να βλέπω την ομάδα μας να δίνει το 100% μέσα στο γήπεδο, να παίζει με πάθος, να μη σηκώνει ποτέ λευκή σημαία και να μην παραδίδεται αμαχητί σε κανέναν αντίπαλο, όποιος κι αν είναι αυτός. Να πιστεύουμε στους εαυτούς μας ,να δίνουμε τα πάντα μέχρι το τελευταίο λεπτό και να καταθέτουμε τον καλύτερό μας εαυτό στον αγωνιστικό χώρο.

Ξέρω, λοιπόν, πολύ καλά ότι η ομάδα μας, όλα αυτά τα χρόνια, παίζει πάντα στο 100% και ότι οι παίκτες, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Επομένως, ακόμη κι αν δεν είχαμε φέρει το θετικό αποτέλεσμα χθες, για μένα θα ήταν το ίδιο, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα είχαμε δώσει όλοι τον καλύτερό μας εαυτό.

Θέλω λοιπόν να πω για άλλη μία φορά ότι το ποδόσφαιρο, αυτό το τόσο μαγικό σπορ, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο άθλημα. Ο λόγος είναι ότι έχει να κάνει διαρκώς με τη διαχείριση των συναισθημάτων: τη διαχείριση των νικών, των ηττών και των προβλημάτων που συνεχώς προκύπτουν.Σε αυτό το μαγικό άθλημα, όλοι μας —οι παίκτες, η διοίκηση, το σταφ και οι προπονητές μας— έχουμε ανάγκη από υποστήριξη. Έχουμε ανάγκη να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον.

Αυτή η υποστήριξη προέρχεται, φυσικά και από τις οικογένειές μας, από όλους τους δικούς μας ανθρώπους. Είναι κάτι που το χρειαζόμαστε πραγματικά και επί τη ευκαιρία σας ευχαριστούμε όλους για τη στήριξη που μας προσφέρετε καθημερινά !

Η ομάδα της Κηφισιάς, τα τελευταία οκτώ χρόνια που είμαι ιδιοκτήτης της, έχει διαγράψει μια πολύ σημαντική πορεία. Ξεκίνησε από πολύ χαμηλές κατηγορίες, πέντε κατηγορίες κάτω από εκείνη στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Μέσα σε αυτά τα οκτώ χρόνια έχουμε κατακτήσει πέντε πρωταθλήματα.

Όλα αυτά τα πρωταθλήματα και οι μάχες που δίνουμε εδώ και οκτώ χρόνια αποτελούν το μυστικό της ομάδας μας και έχουν διαμορφώσει το DNA της.

Η ομάδα ξεκίνησε έχοντας δίπλα της πολύ λίγους φιλάθλους. Παρότι εχει ιδρυθεί εδώ και 100 χρόνια, τα τελευταία χρόνια γράφει τη δική της ιστορία στις επαγγελματικές κατηγορίες.

Μέσα σε αυτά τα οκτώ χρόνια έχουμε καταφέρει πάρα πολλά. Έχουμε καταφέρει πολλές φορές να συζητάει όλη η Ελλάδα για τις επιτυχίες μας. Είμαι πολύ περήφανος για αυτή την ομάδα.

Με κάθε χρόνο που περνά, η ομάδα μας γίνεται όλο και πιο επιτυχημένη. Πέρυσι καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε μια σπουδαία χρονιά, ενώ δύο δικά μας παιδιά πήραν μεταγραφή και αγωνίζονται αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό.

Σίγουρα, δεν έχουμε τον κόσμο που θα θέλαμε, παρόλο που τα τελευταία χρόνια έχουμε καταφέρει να προσελκύουμε συνέχεια νεους φιλάθλους κοντά μας !Εχουμε συνεχώς στα παιχνίδια μας τουλάχιστον 1.000-1.500 φίλους μας και αυτός ο αριθμος συνεχώς αυξάνεται !

Είμαστε μια ομάδα που, δυστυχώς, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τεράστιες δυσκολίες σε ό,τι αφορά το γήπεδο που αγωνίζεται κάτι που μας δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα!

Δεν κάνουμε επίσης ειδικες σχεσεις με καμία μεγάλη ομάδα και αντιμετωπίζουμε όλους τους αντιπάλους μας στο 100%, διεκδικώντας πάντα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Όλα αυτά, όμως, έχουν συμβάλει στο να γίνουμε μια σκληρή ομάδα, ικανή να παίρνει αποτελέσματα απέναντι σε σπουδαίους αντιπάλους, όπως ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, και να συζητάει για εμάς ολόκληρη η Ελλάδα.

Θέλω να γνωρίζετε ότι τόσο εγώ όσο και η διοίκησή μου καταβάλλουμε πολύ μεγάλες προσπάθειες, ώστε να μπορούμε να υποστηρίζουμε τον σύλλογο όσο περισσότερο γίνεται. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα μας και συγχαρητήρια σε όλους για ακόμη μια φορά!»

H σχετική ανάρτηση της Κηφισιάς Tutu Deals

«Family Dinner at Dionysos Zonar’s!

Η Διοίκηση της ΠΑΕ Κηφισιά Tutu Deals παρέθεσε γεύμα με φόντο την Ακρόπολη στο Dionysos Zonar’s σε όλα τα μέλη του αγωνιστικού και διοικητικού προσωπικού της ομάδας, σε μια όμορφη συνάντηση που ανέδειξε για ακόμη μία φορά τους ισχυρούς δεσμούς που μας ενώνουν.

Η Κηφισιά είναι μια οικογένεια κι αυτό φαίνεται σε κάθε ευκαιρία, μέσα κι έξω από τους αγωνιστικούς χώρους.

Με ενότητα, αλληλοσεβασμό και κοινό στόχο, συνεχίζουμε όλοι μαζί, πιο δυνατοί, ως μια γροθιά!».