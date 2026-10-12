Η Καλαμάτα θριάμβευσε στην Τούμπα του ΠΑΟΚ που τελείωσε το ματς με δέκα παίκτες και δεν του επέτρεψε να πιάσει την κορυφή.

Ο ΠΑΟΚ γνώριζε ότι με νίκη στην Τούμπα επί της Καλαμάτας θα είναι στην κορυφή παρέα με τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα της Μεσσηνίας, όμως, ήταν όνειρο στη Θεσσαλονίκη.

Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας την έστησε άψογα τακτικά, ο ΠΑΟΚ ήταν κάκιστος και οι τρομεροί Μεσσήνιοι θριάμβευσαν με 3-1! Έτσι, ανέβηκαν πολύ στην βαθμολογία, ενώ ο Δικέφαλος έμεινε τέταρτος. Σε μία αγωνιστική που σε έξι ματς νίκησαν οι γηπεδούχοι και στο τελευταίοι οι φιλοξενούμενοι.

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 2-1

ΑΕΚ – ΟΦΗ 3-0

Κηφισιά – Παναιτωλικός 1-0

Ηρακλής – Λεβαδειακός 2-0

Άρης – Βόλος Elabet 3-2

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0

ΠΑΟΚ – Καλαμάτα 1-3

H βαθμολογία της 6ης αγωνιστικής

1. Παναθηναϊκός 15

2. ΑΕΚ 14

3. Ολυμπιακός 13

4. ΠΑΟΚ 12

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5. ΟΦΗ 10

6. Άρης 10

7. Ηρακλής 9

8. Παναιτωλικός 9

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9. Κηφισιά 8

10. Καλαμάτα 7

11. Αστέρας Τρ. 5

12. Ατρόμητος 2

13. Λεβαδειακός 1

14. Bόλος Elabet -1

* Ο Βόλος Elabet έχει -3 βαθμούς

Η επόμενη αγωνιστική (7η)

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

Λεβαδειακός – Βόλος Elabet (5μμ)

Κυριακή 17 Οκτωβρίου

Καλαμάτα – ΟΦΗ (4μμ)

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός (5μμ)

Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης (5.30μμ)

Κηφισιά – Αρης (8μμ)

ΠΑΟΚ – Ηρακλής (9μμ)

Ατρόμητος - ΑΕΚ ΑΝΑΒΟΛΗ