Βαθμολογία Super League: Πώς διαμορφώθηκε μετά την ήττα σοκ του ΠΑΟΚ από την Καλαμάτα
Ο ΠΑΟΚ γνώριζε ότι με νίκη στην Τούμπα επί της Καλαμάτας θα είναι στην κορυφή παρέα με τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα της Μεσσηνίας, όμως, ήταν όνειρο στη Θεσσαλονίκη.
Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας την έστησε άψογα τακτικά, ο ΠΑΟΚ ήταν κάκιστος και οι τρομεροί Μεσσήνιοι θριάμβευσαν με 3-1! Έτσι, ανέβηκαν πολύ στην βαθμολογία, ενώ ο Δικέφαλος έμεινε τέταρτος. Σε μία αγωνιστική που σε έξι ματς νίκησαν οι γηπεδούχοι και στο τελευταίοι οι φιλοξενούμενοι.
Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής
Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 2-1
ΑΕΚ – ΟΦΗ 3-0
Κηφισιά – Παναιτωλικός 1-0
Ηρακλής – Λεβαδειακός 2-0
Άρης – Βόλος Elabet 3-2
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0
ΠΑΟΚ – Καλαμάτα 1-3
H βαθμολογία της 6ης αγωνιστικής
1. Παναθηναϊκός 15
2. ΑΕΚ 14
3. Ολυμπιακός 13
4. ΠΑΟΚ 12
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5. ΟΦΗ 10
6. Άρης 10
7. Ηρακλής 9
8. Παναιτωλικός 9
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9. Κηφισιά 8
10. Καλαμάτα 7
11. Αστέρας Τρ. 5
12. Ατρόμητος 2
13. Λεβαδειακός 1
14. Bόλος Elabet -1
* Ο Βόλος Elabet έχει -3 βαθμούς
Η επόμενη αγωνιστική (7η)
Σάββατο 17 Οκτωβρίου
Λεβαδειακός – Βόλος Elabet (5μμ)
Κυριακή 17 Οκτωβρίου
Καλαμάτα – ΟΦΗ (4μμ)
Παναιτωλικός – Ολυμπιακός (5μμ)
Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης (5.30μμ)
Κηφισιά – Αρης (8μμ)
ΠΑΟΚ – Ηρακλής (9μμ)
Ατρόμητος - ΑΕΚ ΑΝΑΒΟΛΗ
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