Λέτο: «Θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει, η Κηφισιά εξελίσσεται και βελτιώνεται»

Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο μετά την ισοπαλία της Κηφισιάς με την ΑΕΚ στο «Απόστολος ΝΙκολαΐδης».

Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο στην Cosmote TV

«Όλη η ομάδα μου έδωσε το δώρο, όχι μόνο ένας ποδοσφαιριστής (ο Μπένι που σκόραρε), τους έβλεπα να παίζουν με μαχητικότητα μέχρι το τελευταίο λεπτό, ο Μπένι είναι ένας παίκτης με ποιότητα, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και έκανε τη διαφορά, βοήθησε να πάρουμε αυτό τον βαθμό.

Είναι ένας δίκαιος βαθμός. Θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει το παιχνίδι με βάση την εικόνα μας στον αγωνιστικό χώρο. Η ΑΕΚ είναι μια φανταστική ομάδα, έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, πολύ καλό προπονητή, το σημαντικό για μένα είναι να αποδεικνύουμε στον αγωνιστικό χώρο ότι δεν πρέπει να φοβάσαι, αν φοβάσαι να μπεις στο γήπεδο δεν έχεις κάτι να κάνεις, αν είσαι εδώ παλεύεις και δείχνεις ότι δεν φοβάσαι, τότε μπορείς να κερδίσεις πράγματα».

Η συνέντευξη Τύπου του Σεμπάστιαν Λέτο

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Συγχαρητήρια στους παίκτες γιατί για 100 λεπτά έπαιξαν με την ένταση που απαιτεί ένα τέτοιο παιχνίδι. Παίξαμε με την πρωταθλήτρια που παίζει στο Champions League. Έπρεπε να δείξουμε μαχητικότητα και ήμασταν έτοιμοι. Φυσικά ο τρόπος που πρεσάραμε και ότι δεν του επιτρέψαμε να νιώσει άνετα ήταν κλειδί. Το δουλεύαμε όλη την εβδομάδα. Θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει βάσει ευκαιριών. Η ΑΕΚ με την ποιότητα που έχει μπορεί να βρει εύκολα γκολ, αλλά εμείς βρήκαμε το τέρμα στο τέλος και θα μπορούσαμε κι άλλο ένα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Είναι μια πολύ καλή αρχή για εμάς, αλλά πρέπει να παραμείνουμε ήρεμοι και συγκεντρωμένοι παλεύοντας το κάθε παιχνίδι».

Για το πλάνο να απενεργοποιήσει την επιθετική ποιότητα της ΑΕΚ: «Θέλαμε να αποκόψουμε τους δύο κεντρικούς μέσους της ΑΕΚ. Είναι η καρδιά της ομάδας της ΑΕΚ. Όταν ανοίγουν το παιχνίδι και φτάσει η μπάλα στους φορ της, πιθανότατα η φάση να γίνει γκολ. Θέλαμε επίσης να ωθούμε τα στόπερ της ΑΕΚ στα άκρα και να παίζουν λίγο παραπάνω. Πιέζαμε ψηλά και είχαμε την αριθμητική υπεροχή με τα στόπερ τους να κουβαλούν παραπάνω την μπάλα».

Για το αν θα συνεχίσει αυτό το πρέσινγκ και στα επόμενα παιχνίδια: «Θέλουμε να πιέζουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Μας αρέσει να ανεβάζουμε τις γραμμές. Η ΑΕΚ έχει την ποιότητα να κυκλοφορήσει την μπάλα και εμείς δεν θέλαμε να τους αφήσουμε να το κάνουν. Μας αρέσει ως φιλοσοφία και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε».

Για το αν η Κηφισιά έχει ρεαλιστικό στόχο το 5-8 ή πρώτος στόχος είναι η σωτηρία για φέτος: «Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Ο στόχος κάθε χρόνο παραμένει ο ίδιος. Η Κηφισιά θέλει να βελτιώνεται. Όταν ξεκίνησα να δουλεύω δεν είχε πολύ κόσμο, πλέον φέρνουμε φιλάθλους, εξελίσσουμε τους παίκτες, τους πουλάμε σε μεγαλύτερες ομάδες, πάνε στις Εθνικές τους ομάδες. Η Κηφισιά εξελίσσεται και βελτιώνεται. Δεν χρειάζεται να σκεφτόμαστε κάτι μακρινό, αλλά να πηγαίνουμε σιγά σιγά, να βελτιωνόμαστε και να δούμε που μπορούμε να φτάσουμε».