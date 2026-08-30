Η έξοχη Κηφισιά είδε δυο φορές τη μπάλα στο δοκάρι, αλλά βρήκε στο 97' το γκολ που άξιζε με σουτ του Μπένι, απέναντι στην προβληματική ΑΕΚ που είχε προηγηθεί στο 63' με γκολ του Βάργκα.

Τους πρώτους της βαθμούς στο πρωτάθλημα άφησε η ΑΕΚ, η οποία έμεινε στο 1-1 στη Λεωφόρο κόντρα στην Κηφισιά δεχόμενη την ισοφάριση στο 97'! Η Ένωση που έμεινε μακριά από τον καλό της εαυτό προβλημάτισε πολύ στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο 63' πήρε το προβάδισμα με τον Βάργκα. Όλα έδειχναν ότι οι κιτρινόμαυροι θα έφευγαν με το διπλό, όταν η Κηφισιά έμεινε στις καθυστερήσεις με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Αϊμα για χτύπημα στον Ζίνι. Όμως στο 97' με δυνατό σουτ του Μπένι η Κηφισιά πήρε τον βαθμό για τον οποίο πάλεψε ως το τέλος. Δύο δοκάρια είχαν οι γηπεδούχοι με Σαγάλ στο πρώτο και Θεοδωρίδη στο δεύτερο μέρος.

Κηφισιά – ΑΕΚ: Έτσι ξεκίνησαν

Ο Σεμπάστιαν Λέτο για την Κηφισιά ξεκίνησε με τον Ραμίρες στην εστία, τους Ούγκο Σόουζα, Βαν Άιμα, Ζολιμπουά και Αμπάντα στην άμυνα, τους Γιάγκνε και Ρουκουνάκη στον άξονα, με τον Πόμπο δεκάρι. Ζέρσον Σόουζα και Αντόνισε ήταν στα δύο άκρα και στην κορυφή της επίθεσης ήταν ο Σαγάλ. Μόλις μια αλλαγή είχε στην ενδεκάδα της ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς επαναφέροντας τον Βιτάλις στο αρχικό σχήμα. Ο Στρακόσια ήταν στην εστία, οι Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα στην άμυνα, ο Βιτάλις μαζί με τον Μαρίν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τον Κοϊτά αριστερά, τον Μάγερ δεξιά και τον Βάργκα με τον Γιόβιτς στην κορυφή της επίθεσης.

Καλύτερη με ευκαιρίες η Κηφισιά, άργησε να μπει στο ματς η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ μπήκε... αγνώριστη σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια, με την θαρραλέα Κηφισιά να απειλεί με ευκαιρίες στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, δημιουργώντας πρόβλημα στην Ένωση με την πίεση ψηλά. Μόλις στο 2' η κεφαλιά του αμαρκάριστου Γιάγκνε πέρασε δίπλα από το κάθετο, ενώ στο 11' ο Σαγάλ αυτή τη φορά με το κεφάλι έστειλε την μπάλα να βρει ελάχιστα το δοκάρι και να φύγει άουτ και ο ίδιος παίκτης με τη συμπλήρωση ενός τετάρτου με προβολή δεν μπόρεσε να βρει στόχο από κοντά.

Η ΑΕΚ παρέμενε... υπνωτισμένη, μη μπορώντας να συνδυαστεί μπροστά και έχοντας εκνευρισμό. Μάλιστα ο Νίκολιτς στο 29' αντικατέστησε τον Κοϊτά που δεν ήταν σε καθόλου καλή μέρα, με τον Ζούμπκοφ να περνάει στη θέση του αλλάζοντας πλευρά με τον Μάγερ. Ο Κροάτης ήταν ο μοναδικός παίκτης που φαινόταν ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει κάτι αξιόλογο και είναι χαρακτηριστικό ότι η Ένωση από τα πόδια του έφτιαξε την πρώτη μεγάλη της στιγμή στο 42'. Ο Μάγερ βρήκε με εξαιρετική πάσα τον Γιόβιτς, αυτός γύρισε και σούταρε στην κλειστή γωνία, αλλά ο Ραμίρες του είπε «όχι».

Η Ένωση άργησε να... ξυπνήσει, δημιουργώντας στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους τη δεύτερη πολύ καλή στιγμή της στο παιχνίδι, με τον Γιόβιτς αυτή τη φορά να βγάζει την κάθετη στον Μαρίν και τον Ραμίρες ξανά σε ετοιμότητα να βγάζει το πλασέ του Ρουμάνου μέσου σε κόρνερ.

Ο Βάργκα... ξαναχτύπησε για την ΑΕΚ, αλλά ο Μπένι μίλησε τελευταίος

Η ΑΕΚ με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους έβγαζε περισσότερη ενέργεια στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς ωστόσο να δημιουργεί κινδύνους καθώς αδυνατούσε να βγάλει σωστούς συνδυασμούς μπροστά είτε από τον άξονα είτε από τα άκρα. Μάλιστα η Κηφισιά ήταν αυτή που είχε νέα μεγάλη στιγμή στο 61' όταν ο Ρουκουνάκης έβγαλε ωραία κάθετη στον Πόμπο, αλλά αυτός από πλεονεκτική θέση σούταρε με δύναμη πάνω από τα δοκάρια. Ωστόσο, η Ένωση κατάφερε στην τρίτη της ευκαιρία να βρει το γκολ και να πάρει το προβάδισμα με τον Βάργκα στο 63'! Ο Μαρίν τροφοδότησε τον Ούγγρο φορ, εκείνος βγήκε απέναντι από τον Ραμίρες και πλάσαρε στα δίχτυα για το 0-1.

Η Κηφισιά προσπάθησε να αντιδράσει και στο 74' θα μπορούσε να είχε βρει γκολ ισοφάρισης με τον Θεοδωρίδη να σουτάρει μέσα από την περιοχή, την μπάλα να κοντράρει κάπου και να τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι του Στρακόσια, ενώ λίγο αργότερα στο 84' ο Πόμπο βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση μέσα στην περιοχή, αλλά πάλι η τελική του δεν βρήκε στόχο.

Στο 93' η Κηφισιά έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Αϊμα με δεύτερη κίτρινη για χτύπημα στον Ζίνι, ωστόσο στο 97' ο Μπένι που είχε περάσει ως αλλαγή με σουτ βρήκε δίχτυα δίνοντας τον βαθμό στο φινάλε στην Κηφισιά που πάλεψε ως το τέλος και δικαιώθηκε παίρνοντας τον βαθμό.

MVP: Έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς ο Μπένι με το γκολ της ισοφάρισης στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων παίρνει τον τίτλο για την Κηφισιά.

Στο ύψος τους: Καλό ματς για τον Ρουκουνάκη που ήταν ο συνδετικός κρίκος της Κηφισιάς στη μεσαία γραμμή, αλλά και ο Ραμίρες με δύο μεγάλες αποκρούσεις. Από την ΑΕΚ ο Βάργκα απέδειξε για ακόμα μια φορά την εκτελεστική του δεινότητα, όμως δεν έφτανε για την ΑΕΚ.

Αδύναμος κρίκος: Ο Κοϊτά. Ήταν εκτός ματς από το ξεκίνημα, έβγαζε εκνευρισμό και έγινε αλλαγή από τον Νίκολιτς στο 29', με τον Ζούμπκοφ να τον αντικαθιστά.

Η γκάφα: Την έκανε ο Αϊμα που αποβλήθηκε στις καθυστερήσεις για χτύπημα στον Ζίνι, όμως η Κηφισιά παρότι έμεινε με παίκτη λιγότερο κατάφερε να βρει το τέρμα της ισοφάρισης.

Το στραγάλι: Από πλευράς Κηφισιάς υπήρξαν διαμαρτυρίες προς τον Φωτιά για δεύτερη κάρτα στον Κοϊτά, ο οποίος είχε κιτρινιστεί λίγο νωρίτερα. Σε γενικές γραμμές πάντως ο Φωτιάς έκανε μια καλή διαιτησία, αποβάλλοντας σωστά στο φινάλε τον Αϊμα για χτύπημα στον Ζίνι.

Το ταμείο του Gazzetta: Η ΑΕΚ έμεινε μακριά από τον καλό της εαυτό κόντρα σε μια ψυχωμένη Κηφισιά. Η Ένωση δεν είχε ενέργεια και δημιουργία επιθετικά και το πλήρωσε στο φινάλε παρότι έδειχνε ότι θα έφευγε νικηφόρα από τη Λεωφόρο, αφήνοντας τους πρώτους βαθμούς στη σεζόν.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Αμπάντα, Βαν Αϊμα, Ούγκο Σόουζα (81' Χριστόπουλος), Ζολιμπουά, Ρουκουνάκης, Γιάγκνε (75' Εμπουλά), Πόμπο, Αντόνισε (81' Αποστολάκης), Ζέρσον Σόουζα (68' Μπένι), Σαγάλ (68' Θεοδωρίδης)

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν, Βιτάλις (68' Κάιρινεν), Μάγερ (68' Μάνταλος), Κοϊτά (29' Ζούμπκοφ), Βάργκα (81' Ζίνι), Γιόβιτς