Κυριόπουλος στο Gazzetta: «Ευχαριστώ τον Λέτο που μου έδωσε τη χαρά να κάνω αυτό που αγαπώ»

Ο Γιώργος Κυριόπουλος επέστρεψε στην αγωνιστική δράση έπειτα από ακριβώς 17 μήνες, πραγματοποιώντας την επανεμφάνισή του με τη φανέλα της Κηφισιάς Tutu Deals και μίλησε στο Gazzetta μετά τη νίκη επί του Παναιτωλικού.

H Κηφισιά Tutu Deals πανηγύρισε την πρώτη της νίκη για την τρέχουσα σεζόν στη Λεωφόρο, καθώς επικράτησε του Παναιτωλικού με 2-0. Ο αγώνας ήταν ξεχωριστός για έναν από τους παίκτες του Σεμπάστιαν Λέτο. Ο λόγος για τον Γιώργο Κυριόπουλο.

O νεαρός εξτρέμ χρησιμοποιήθηκε ως αλλαγή από τον Σεμπάστιαν Λέτο κι έκανε το ντεμπούτο του σε επίπεδο Super League, στην επανεμφάνιση του μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη στις 18 Ιουλίου του 2025 και τον άφησε εκτός για όλη την περασμένη σεζόν.

Αξιοσημείωτο πως η τελευταία φορά που ο 22χρονος ακραίος επιθετικός αγωνίστηκε σε επίσημο παιχνίδι ήταν πριν από ακριβώς 17 μήνες και πιο συγκεκριμένα στις 11 Μαΐου του 2025, στο Super Cup της Super League 2 κόντρα στην ΑΕΛ.

Ο Γιώργος Κυριόπουλος μίλησε στο Gazzetta για τα συναισθήματά του μετά την επιστροφή του, τη συνεργασία του με τον Σεμπάστιαν Λέτο, αλλά και τους στόχους του για τη συνέχεια.

«Μεγάλη ικανοποίηση για τον κόπο και τη δουλειά που έριξα όλους αυτούς τους μήνες»

Γιώργο συγχαρητήρια για την επιστροφή σου στη δράση μετά από 17 μήνες που συνδυάστηκε με νίκη επί του Παναιτωλικού. Πως νιώθεις που έπαιξες μετά από τέτοια αποχή;

«Πρώτα απ’ όλα, νιώθω μεγάλη ικανοποίηση για τον κόπο και τη δουλειά που έριξα όλους αυτούς τους μήνες. Είμαι χαρούμενος που κάνω και πάλι αυτό που αγαπάω και συγκεντρωμένος στη συνέχεια και στα παιχνίδια που έρχονται».

Ποιες ήταν οι πρώτες σου σκέψεις, όταν ο Σεμπάστιαν Λέτο σου είπε να βάλεις τη φανέλα σου για να μπεις στο ματς;

«Εκείνη τη στιγμή, με τη συγκέντρωση που έχεις για το παιχνίδι, δεν καταλαβαίνεις πολλά. Το συνειδητοποιείς μετά το τέλος του αγώνα. Τότε νιώθεις πάρα πολύ μεγάλη χαρά που κάνεις και πάλι αυτό που αγαπάς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον προπονητή μου, που μου έδωσε ξανά τη δυνατότητα να κάνω αυτό που αγαπάω».

Η αγωνιστική σου επάνοδος συνδυάστηκε και με το ντεμπούτο σου σε επίπεδο Super League...

«Έτυχαν όλα μαζί σήμερα! Δεν ξέρω πραγματικά τι να πρωτοπώ. Χαρά, πολλή χαρά! Το πιο σημαντικό είναι ότι αυτό συνδυάστηκε και με νίκη, ώστε να έχω μια όμορφη ανάμνηση να κρατήσω».

«Ο Λέτο είναι ξεχωριστός άνθρωπος για μένα, ξέρει τι παίκτης είμαι και εγώ τι προπονητής θα γίνει»

Πού κρίθηκε η νίκη επί του Παναιτωλικού;

«Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Και οι δύο ομάδες ήταν ανταγωνιστικές, αλλά εμείς καταφέραμε να αξιοποιήσουμε τη φάση που δημιουργήσαμε στο γκολ, καθώς και μία ακόμη ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο. Εκεί ουσιαστικά τελείωσε το παιχνίδι».

Η διακοπή των εθνικών ήταν... πρωτόγνορα μεγάλη. Πως σας κράτησε έτοιμους ο Λέτο σε αυτό το διάστημα;

«Η διακοπή ήταν σίγουρα μεγάλη, αλλά αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάς να δουλεύεις. Τα παιδιά που είχαν υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες επέστρεψαν και βρήκαν την ομάδα όπως την είχαν αφήσει, ίσως και καλύτερη. Είχαμε χρόνο να δουλέψουμε πάνω στις αδυναμίες μας και αυτό κάναμε».

Τι σου είπε ο Σεμπάστιαν Λέτο όταν προέκυψε το θέμα της επιστροφής σου;

«Σίγουρα είναι ξεχωριστός άνθρωπος για εμένα κι ελπίζω να είμαι κι εγώ γι' αυτόν. Δεν χρειάζεται να πω πολλά. Ξέρει τι παίκτης είμαι, ξέρω τι προπονητής είναι και τι προπονητής θα γίνει. Νομίζω ότι τα λόγια είναι περιττά».

«Ήρθα για να δείξω τι μπορώ να κάνω και ελπίζω να το καταφέρω και στον Παναθηναϊκό»

Είσαι και εσύ ένα παιδί που... πήγες και γύρισες. Πως βρήκες την ομάδα μετά από ένα χρόνο;

«Καλύτερη από ποτέ!».

Γιατί πήρες την απόφαση να επιστρέψεις;

«Ήρθα για να πάρω περισσότερα λεπτά συμμετοχής και να παίξω. Στον Παναθηναϊκό είναι λίγο δύσκολο αυτή τη στιγμή, με τους παίκτες που υπάρχουν στην ομάδα. Ήρθα για να δείξω τι μπορώ να κάνω και ελπίζω, μετά από λίγο καιρό, να καταφέρω να το κάνω και στον Παναθηναϊκό».

Σε ποιον αφιερώνεις τη νίκη, την επάνοδο και το ντεμπούτο σου στη Super League;

«Πρώτα απ’ όλα, στην οικογένειά μου, που ήταν πάντα δίπλα μου. Και έπειτα στην οικογένεια της Κηφισιάς, που μου έδωσε αυτή τη δυνατότητα».