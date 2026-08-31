Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για την εύκολη ανάγνωση της πρώτης απώλειας βαθμών στο πρωτάθλημα για την ΑΕΚ, η οποία πρέπει να διδαχθεί από την γκέλα στη Λεωφόρο.

Ο Μάρκο Νίκολιτς μετά τη μεγάλη πρόκριση στα αστέρια του Champions League την περασμένη εβδομάδα είχε καταστήσει σαφές ότι η ΑΕΚ θα έπρεπε να τα αφήσει όλα στην άκρη και να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμη και συγκεντρωμένη στο ματς πρωταθλήματος που ακολουθούσε με την Κηφισιά. Είναι κάτι που κάνει σχεδόν πάντα ο Σέρβος τεχνικός, ωστόσο δεν το λέει για να το πει. Το εννοεί και έτσι ακριβώς πορεύτηκε και πέρυσι για να φτάσει στο τέλος στην κατάκτηση του τίτλου και παράλληλα να πάει μακριά και στην Ευρώπη. Η αλήθεια είναι όμως ότι η ΑΕΚ στη Λεωφόρο έμεινε πολύ μακριά από τον καλό της εαυτό με συνέπεια να έρθει η πρώτη απώλεια βαθμών από την Κηφισιά.

Αυτή η πρώτη απώλεια βαθμών της σεζόν για την ΑΕΚ ήρθε νωρίς και είναι εύκολη σε ανάγνωση. Οι κιτρινόμαυροι τόσο πνευματικά, όσο και αγωνιστικά δεν ήταν αυτοί που έπρεπε. Φλέρταραν με την γκέλα και το πλήρωσαν δεχόμενοι την ισοφάριση στο φινάλε. Η εικόνα του Δικεφάλου από το ξεκίνημα της αναμέτρησης ήταν προβληματική και με εξαίρεση κάποια μικρά διαστήματα μέσα στο ματς δεν έφτιαξε ουσιαστικά. Αυτό συνεχίστηκε στο δεύτερο μέρος και παρότι στο τέλος κρατούσε τους τρεις βαθμούς παρά την κακή εμφάνιση, έχασε τους δύο από αυτούς κόντρα σε μια θαρραλέα ομάδα όπως η Κηφισιά που άξιζε να πάρει τον πόντο.

Η αντίπαλος της ΑΕΚ θα μπορούσε άλλωστε να είχε βρει το γκολ πολύ νωρίτερα και όχι στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων για να ισοφαρίσει στο τελικό 1-1. Οι παίκτες του Λέτο στο πρώτο εικοσάλεπτο με τις ευκαιρίες που είχαν θα μπορούσαν να είχαν πάρει το προβάδισμα απέναντι σε μια ΑΕΚ που είχε μπει αγνώριστη σε σχέση με την εμφάνιση της περασμένης Τετάρτης με τη Λέφσκι και «άδεια». Δίχως ενέργεια, χωρίς σωστή ανάπτυξη και σύνδεση των γραμμών, η ΑΕΚ έμοιαζε λες και βρισκόταν σε λήθαργο. Μπήκε αργά στο παιχνίδι έχοντας δύο μεγάλες ευκαιρίες με Γιόβιτς και Μαρίν για να ανοίξει το σκορ σε ένα κομβικό σημείο λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους, αλλά δεν μπόρεσε.

Έπειτα παρότι η εικόνα της δεν βελτιώθηκε πολύ, η εκτελεστική δεινότητα του Βάργκα έδειχνε ότι θα της έδινε τη λύση και ότι θα της χάριζε το τρίποντο για να κάνει το 2/2 στο πρωτάθλημα. Η εμφάνιση της ΑΕΚ παρέμενε προβληματική επιτρέποντας στην Κηφισιά να το πιστεύει με τις ευκαιρίες που έφτιαξε και με αποκορύφωμα το δοκάρι που είχε. Και όταν φτάσαμε στις καθυστερήσεις, εκεί που έπρεπε να διέθετε το καθαρό μυαλό για να κρατήσει αυτό το 0-1 παρά το γεγονός ότι ήταν μια κακή μέρα στη δουλειά, η ΑΕΚ τιμωρήθηκε με την ισοφάριση.

Με το γράμμα του κανονισμού ο Νίκολιτς έχει δίκιο για τις διαμαρτυρίες για τη μη έγκαιρη επιστροφή του Ζίνι στον αγωνιστικό χώρο πριν έρθει η ισοφάριση της Κηφισιάς, ωστόσο όπως είπε και ο ίδιος δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Η ΑΕΚ οφείλει να διδαχθεί από αυτήν την γκέλα που ήρθε μετά από μια μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά ώστε το πάθημα να γίνει μάθημα. Άλλωστε μέσα στη σεζόν που μόλις ξεκίνησε η Ένωση θα πρέπει να διαχειριστεί την επιστροφή στις υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα μετά από απαιτητικές βραδιές στο Champions League.

Όσον αφορά τα πρόσωπα, δεν χρειάζεται να γίνει κάποια συγκεκριμένη αναφορά καθώς το πρόβλημα ήταν γενικό. Συνολικά οι παίκτες του Νίκολιτς που ξεκίνησαν το παιχνίδι δεν μπόρεσαν να βγάλουν το συνδυαστικό ποδόσφαιρο που μας έχουν συνηθίσει πέραν ελάχιστων εξαιρέσεων, ενώ και όσοι ήρθαν από τον πάγκο δεν κατάφεραν να βελτιώσουν την εικόνα. Δεν δούλεψε σχεδόν τίποτε καλά για τον Νίκολιτς, ο οποίος δικαιολογημένα τόνισε ότι είναι ώρα για κριτική καθώς πρώτα ο ίδιος είναι απαιτητικός επιθυμώντας πάντα να βγαίνει νικητής. Γκέλα που έρχεται πολύ νωρίς μέσα στη σεζόν για την ΑΕΚ, η οποία πρέπει να την διδάξει.