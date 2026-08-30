Νίκολιτς: «Είναι στιγμή για κριτική, το περιβάλλον στο ματς ήταν καταστροφικό για το ποδόσφαιρο»

Φανερά εκνευρισμένος ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το τέλος της αναμέτρησης της ΑΕΚ με την Κηφισιά στη Λεωφόρο, με την Ένωση να αφήνει δύο βαθμούς.

Η ΑΕΚ έμεινε στο 1-1 στη Λεωφόρο κόντρα στην Κηφισιά αφήνοντας τους πρώτους βαθμούς στη σεζόν δεχόμενη την ισοφάριση στο 97' με τον Μάρκο Νίκολιτς να μην μένει καθόλου ικανοποιημένος, κάτι που το έδειξε στη συνέντευξη Τύπου.

Όλα όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Αφήσαμε δύο βαθμούς στο 97'. Η Κηφισιά το άξιζε σε αυτό το πολύ άσχημο περιβάλλον. Τα επίπεδα της ενέργειας δεν ήταν στο απαιτούμενο επίπεδο. Το περιβάλλον ήταν καταστροφικό για ποδόσφαιρο. Το περίεργο είναι ότι από αύριο θα μας κάνουν ομιλίες από την Ομοσπονδία για τους κανόνες που ισχύουν και για το πότε θα επιστρέφει ένας παίκτης στον αγωνιστικό χώρο. Δεν υπάρχει βέβαια δικαιολογία. Καταστροφική η ατμόσφαιρα και το γήπεδο και κάποιες μικρές λεπτομέρειες οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα».

Για τον τρόπο που μπήκε στο παιχνίδι η ΑΕΚ και για τη διαχείριση του 0-1: «Μέχρι τα πρώτα 30 λεπτά δεν είχαμε καλή απόδοση. Η Κηφισιά το ήθελε περισσότερο. Παίξαμε στον ρυθμό τους. Χάσαμε μονομαχίες. Οι αλλαγές που κάναμε δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Όταν έρχεσαι από τον πάγκο, δίνεις κάτι παραπάνω. Έτσι όπως λέω τα μπράβο, τώρα θα πω ότι είναι η στιγμή της κριτικής».

