Ύμνοι των Σέρβων για τις μεταγραφές στην Ελλάδα: «Η πιο δυνατή περίοδος στην ιστορία της χώρας»

Η σεβρική Mozzartsport έχει στα βασικά της θέματα τις μεταγραφές στην Ελλάδα, χαρακτηρίζοντας ως την πιο δυνατή περίοδο στην ιστορία της χώρας.

Το καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι στην Ελλάδα συνεχίζεται, με προσθήκες όπως αυτές των Λιον Μπέιλι και Αζεντίν Ουναϊ (τελευταίες χρονικά) να ανεβάζουν το επίπεδο της Stoiximan Superleague.

Οι ελληνικοί σύλλογοι πραγματοποίησαν σπουδαίες μεταγραφές το καλοκαίρι που μας πέρασε και αυτό φυσικά έχει αντίκτυπο και στον ξένο Τύπο.

Συγκεκριμένα, ένα από τα κορυφαία μέσα της Σερβίας, η Mozzarsport αφιερώνει ένα θέμα στην κεντρική της σελίδα στις μεταγραφές που έγιναν στην Ελλάδα, γράφοντας στον τίτλο πως πρόκειται για «την πιο δυνατή περίοδο στην ιστορία της χώρας».

Μέσα στο κείμενο αναφέρεται πως ο Ολυμπιακός ξόδεψε περί τα 65 εκατ. ευρώ για προσθήκες, ενώ έβαλε στα ταμεία του κοντά στα 79 εκατ. ευρώ από πωλήσεις ποδοσφαιριστών, με ειδική αναφορά στον Γκουστάβο Πουέρτα, που αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.