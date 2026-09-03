Ζοάο Μάριο: Βίντεο-έπος απο την ΑΕΚ για την επιστροφή του
Ο Ζοάο Μάριο ολοκλήρωσε την επιστροφή του στην ΑΕΚ, με την Ένωση να ανακοινώνει τον 33χρονο Πορτογάλο μεσοεπιθετικό, που υπέγραψε για δύο χρόνια.
Ο ίδιος έρχεται ξανά στη Νέα Φιλαδέλφεια αποτελώντας την όγδοη προσθήκη για το φετινό καλοκαίρι μετά τους Μάγερ, Ζούμπκοφ, Κάιρινεν, Αριάγκα, Βιτάλις, Λυκογιάννη και Αλεξίου.
Οι Κιτρινόμαυροι σκέφτηκαν έναν ευφάνταστο τρόπο για να παρουσιάσουν τον Πορτογάλο, βοηθώντας τον να θυμηθεί την πιο αξιομνημόνευτη στιγμή του κατά την πρώτη του θητεία στον σύλλογο.
Κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν, είδε το γκολ που είχε σημειώσει απέναντι στον Παναθηναϊκό τον περασμένο Μάιο, το οποίο χάρισε στην ΑΕΚ το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της.
Δείτε το βίντεο της ΑΕΚ
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