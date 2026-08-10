Ο Ανδρέας Τεττέη δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για το νέο πούλμαν του Παναθηναϊκού.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκεται στη Σόφια για τη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948.

Στο «Ελ. Βενιζέλος» οι πράσινοι πήγαν με το νέο εντυπωσιακό πούλμαν και πριν την επιβίβαση ο Ανδρέας Τεττέη δεν έκρυψε τον θαυμασμό του.

«Αυτό το πούλμαν είναι το κάτι άλλο», έγραψε η ΠΑΕ και ανέβασε σε βίντεο την αντίδραση του διεθνούς φορ.

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