Παναθηναϊκός: Ο Τεττέη ενθουσιάστηκε με το νέο πούλμαν
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Ο Ανδρέας Τεττέη δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για το νέο πούλμαν του Παναθηναϊκού.
Η αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκεται στη Σόφια για τη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948.
Στο «Ελ. Βενιζέλος» οι πράσινοι πήγαν με το νέο εντυπωσιακό πούλμαν και πριν την επιβίβαση ο Ανδρέας Τεττέη δεν έκρυψε τον θαυμασμό του.
«Αυτό το πούλμαν είναι το κάτι άλλο», έγραψε η ΠΑΕ και ανέβασε σε βίντεο την αντίδραση του διεθνούς φορ.
Δείτε το βίντεο
@Photo credits: INTIME, pao.gr
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