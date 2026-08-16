Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, Χράντετς Κράλοβε ζήτησε και πήρε αναβολή για δύο αγωνιστικές στο τσεχικό πρωτάθλημα ενόψει των αναμετρήσεων με τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για τα δύο ματς με τη Χράντετς Κράλοβε που θα κρίνουν την πρόκριση για τη League Phase του Conference League, με το πρώτο παιχνίδι στις 20 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ και τη ρεβάνς στις 27 Αυγούστου στην Τσεχία.

Οι πράσινοι είχαν καταθέσει αίτημα στη Λίγκα προκειμένου να αναβληθεί η πρεμιέρα τους στο πρωτάθλημα με την Κηφισιά στις 23 Αυγούστου, δηλαδή ενδιάμεσα στα παιχνίδια με την τσεχική ομάδα, όπως και έγινε.

Από την πλευρά της αναβολή πήρε και η Χράντετς Κράλοβε, όχι όμως για μια, αλλά για δύο αναμετρήσεις στο πρωτάθλημα της Τσεχίας!

Όπως έγινε γνωστό, αναβλήθηκαν τα παιχνίδια με τις Ζμπρογιόβκα Μπρνο (16/8) και Βικτόρια Πλζεν (23/8), με την τσεχική ομάδα να είναι απόλυτα προσηλωμένη στις αναμετρήσεις κόντρα στον Παναθηναϊκό.