Ο Τζέικομπ Νίστρουπ έχει μία τεράστια πίεση και οφείλει να πετύχει, για να μην πέσουν στον κουβά και τα εκατομμύρια της διοίκησης.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ είναι ένας κανονικός προπονητής, μόλις 38 ετών και διψασμένος για επιτυχίες. Πήρε την απόφαση μετά το αντίο στην Κοπεγχάγη να μετακομίσει στην Ελλάδα για ένα μεγαθήριο, τον Παναθηναϊκό.

Μία ομάδα που είναι 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα και την πίεση διαρκώς ν' αυξάνεται. Για όλους στον οργανισμό. Το γνώριζε ο Δανός τεχνικός, ο οποίος έχει πάρει κι ένα ακριβό μπάτζετ στα χέρια του. Έχουν δοθεί για μεταγραφές, κοντά στα 27 εκατ. ευρώ φέτος, χωρίς να υπολογίζονται τα δύο προηγούμενα καλοκαίρια, που ο μεγαλομέτοχος Γιάννης Αλαφούζος δαπάνησε μόνο γι' αγορές παικτών ακόμα 40 εκατ. ευρώ. Τουλάχιστον.

Το αν αυτά τα χρήματα θεωρούνται υπεραξίες ή «κανονικά», αφού πλέον η αγορά στο ποδόσφαιρο έχει ξεφύγει, θα φανεί στα αποτελέσματα. Σε κάθε περίπτωση, όταν μία ομάδα είναι παράλληλα κι εταιρεία, οι εργαζόμενοι οφείλουν να φέρνουν νίκες κι έσοδα. Τα λεφτά δεν παίζουν μπάλα, γνωστό αυτό, αλλά είναι σημαντικά για την επιτυχία. Το κακό στο ποδόσφαιρο είναι ότι μία ομάδα με μεγάλο μπάτζετ, κινδυνεύει πάντα στα προκριματικά να μείνει εκτός από μία που το κόστος είναι μικρότερο. Πολύ μικρότερο... Καλή ώρα η ΤΣΣΚΑ 1948, με τον χρηματοδότη της να υποστηρίζει ότι διέθεσε για μεταγραφές 230.000 ευρώ.

Τι θα έκανε η ΤΣΣΚΑ 1948 στο ελληνικό πρωτάθλημα με αυτό το μπάτζετ; Λογικά θα έμπαινε στο 5-8. Αλλά πρόκειται για μία ομάδα, που παρά την έλλειψη ποιότητας, είναι δουλεμένη. Αυτό φάνηκε στο ΟΑΚΑ. Δεν παρασύρθηκε, όλοι γνώριζαν τον ρόλο τους κι όταν μία ομάδα έχει παίκτες του 6 και παίζουν όλοι για 6, μπορεί να είναι μία βραδιά πιο τυχερή από μία που έχει θεωρητικά καλύτερους παίκτες, όμως, για διάφορους λόγους να παίζουν για 6 και για 5.

Ο Νίστρουπ, πάντως, πήρε ένα τεράστιο μπάτζετ στα χέρια του. Είναι ο άνθρωπος που η διοίκηση έχει εμπιστευτεί παίκτες που κόστισαν πολλά εκατομμύρια. Είναι υποχρεωμένος να πετύχει ο Δανός. Έχει την ικανότητα, αλλά πολλές φορές στο ποδόσφαιρο αυτό δεν είναι αρκετό. Το πρόβλημα είναι ότι ο Νίστρουπ καλείται να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό σε League Phase, χωρίς παίκτες κλειδιά.

Χωρίς έναν εκτελεστή επιθετικό, όπως για παράδειγμα είναι ο Ντέσερς. Ο Νιγηριανός ακόμα κι αν περάσει το τριφύλλι, πάλι δεν θα είναι έτοιμος στο 100% για την επόμενη φάση. Στη διάρκεια της σεζόν, βέβαια, εφόσον είναι υγιής, θα είναι εξαιρετικά σημαντικός.

Καλείται να περάσει τους Βούλγαρους με τον δεύτερο θεωρητικά φορ, τον Τεττέη, αμφίβολο, με τον Λιβάι Γκαρσία να έχει λίγες προπονήσεις, χωρίς τον ακριβοπληρωμένο δεξιό μπακ, τον Καλάμπρια, χωρίς τον ταχυδυναμικό μέσο Κάνγκουα. Με τον Κρίστιανσεν ακόμα εκτός και τον Τσάπρα τιμωρημένο. Με τον ίδιο ν' αναζητεί στα χαφ και στα άκρα αυτούς που μπορούν να του κάνουν τη δουλειά.

Ο Δανός πρέπει να χωρέσει μερικούς εκ των Τσιριβέγια, Καμαρά, Τσέριν, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Κοντούρη στον άξονα. Πριν καν μπουν ο Κάνγκουα κι ένας ακόμα ποιοτικός μέσος που θέλει να φέρει ο Παναθηναϊκός. Να χωρέσει στα άκρα Πελίστρι, Ζαρουρί, Αντίνο. Ή Λιβάι.

Ο Παναθηναϊκός του Νίστρουπ ουσιαστικά παίζει τελικούς Αύγουστο μήνα, ενώ στην πορεία της σεζόν θα είναι... άλλος Παναθηναϊκός. Η πρόκριση σε League Phase θα του δώσει τη δυνατότητα να δείξει την καλύτερη εκδοχή της ομάδας που θέλει. Επαναλαμβάνουμε, που θέλει. Αν θα τη δούμε, θα φανεί. Τώρα, όμως, δουλεύει μία ομάδα που πρέπει να κάνει τη δουλειά. Στη Σόφια, παράλληλα, οι πράσινοι αυγουστιάτικα θα έχουν περίπου 2.000 οπαδούς στο πλευρό τους. «Απογορεύεται» ν' απογοητευτούν και αυτοί και όλοι οι φίλοι της ομάδας.

Περνάει; Όλα καλά. Δεν περνάει; Τότε υπάρχει πρόβλημα. Και δεν γνωρίζουμε πόση αντοχή έχει ο κόσμος. Η ΠΑΕ και τα νέα στελέχη έχουν. Ξέρουν ότι αυτό το πρότζεκτ πρέπει να στηριχθεί. Αλλά όπως τονίσαμε το πρόβλημα είναι ότι χωρίς Ευρώπη, όλοι αυτοί οι παίκτες θα πρέπει να χωρέσουν...

Σε περίπτωση αποτυχίας το βάρος στην πλάτη του Νίστρουπ θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Επί των ημερών του ενδεχομένως ο Παναθηναϊκός έχει το μεγαλύτερο κόστος της ιστορίας του. Τότε ο παράγοντας «χρήμα» μπαίνει στην εξίσωση. Αν πετύχει θα πάρει τα εύσημα με τους υπόλοιπους ότι κατάφερε να οδηγήσει σε τίτλους και πορεία στην Ευρώπη μία ομάδα που επένδυσε πολλά χρήματα. Αντίθετα, αν αποτύχει, θα τον βαραίνει ότι τόσα χρήματα πήγαν στον κουβά.

Ο Νίστρουπ και οι παίκτες του, για να μην τους βγάζουμε από το κάδρο, πρέπει να ματώσουν στη Σόφια και να πάρουν την πρόκριση. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Για να μπορέσουμε στην πορεία να δούμε τον Παναθηναϊκό που έχει στο μυαλό του να παρουσιάσει ο Δανός. Χωρίς Ευρώπη, πέρα από τη δεδομένη ζημιά στο ταμείο, στο πρεστίζ του συλλόγου και στο ranking, μπορεί να μην δούμε το τριφύλλι που έχει σχεδιάσει ο Νίστρουπ και η διοίκηση.



