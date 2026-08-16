Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Φίλιπ Μαξ, ανακοίνωσε συγκινημένος πως αποφάσισε να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια στα 32 του χρόνια.

«Ένα κεφάλαιο έφτασε στο τέλος του» εξηγεί συγκινημένος ο Φίλιπ Μαξ σε βίντεο που ανάρτησε στα social media, μιλώντας για την απόφασή του να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά παπούτσια του σε ηλικία 32 ετών. «Είναι προφανές ότι στενοχωριέμαι που αφήνω πίσω μου κάτι για το οποίο έζησα και δούλεψα σε όλη μου τη ζωή. Ωστόσο, κατέληξα σχετικά γρήγορα στο συμπέρασμα ότι το καλύτερο είναι να κρεμάσω τα παπούτσια μου τώρα» συμπληρώνει, προσπαθώντας να κρατήσει πίσω τα δάκρυα.

Κάπως έτσι μια καριέρα σε Γερμανία, Ολλανδία, Ελλάδα και Ιαπωνία έφτασε στο τέλος, πληγμένη στο φινάλε από πολλαπλά θέματα τραυματισμών. Μετά από μια πλούσια πορεία στη Bundesliga με τις φανέλες των Σάλκε, Άουγκσμπουργκ, Αϊντχόφεν και Άιντραχτ Φρανκφούρτης, ο Γερμανός μετακόμισε το 2024 στην Ελλάδα για χάρη του Παναθηναϊκού.

Κατά τη σύντομη παραμονή του ωστόσο στη χώρα μας πρόλαβε να αγωνιστεί μόλις σε 11 παιχνίδια, προτού αποχωρήσει τον Ιανουάριο του 2026. Αμέσως ακολούθησε ένα άδοξο πέρασμα από την Ιαπωνία και την Γκάμπα Οσάκα, το οποίο διήρκησε μόλις 49 ημέρες.

Ο Μαξ δεν κατέγραψε καμία συμμετοχή στην τελευταία του ομάδα και τον Απρίλιο δήλωσε ευθέως πως το σώμα του δεν του επιτρέπει να τη βοηθήσει, παίρνοντας λίγους μήνες αργότερα τη δύσκολη απόφαση να πει οριστικό αντίο στο ποδόσφαιρο.