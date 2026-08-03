Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε το νέο του υπερσύγχρονο πούλμαν, το οποίο κόστισε 550.000 ευρώ. Η Θεά Αθηνά και ο στίχος του ύμνου «σύλλογος μεγάλος».

Ο Παναθηναϊκός αλλάζει, κοιτάει μπροστά, εκσυγχρονίζεται. Ποδοσφαιρικός σύλλογος δεν είναι μόνο παίκτες και προπονητές. Είναι όλος ο οργανισμός και κυρίως οι υποδομές. Το τριφύλλι σε έναν χρόνο περιμένει να μπει στο νέο του γήπεδο στον Βοτανικό, αλλά έως τότε θα κυκλοφορεί με το νέο υπερσύγχρονο πούλμαν.

Ένα Volvo B13R Irizar i8, κόστους 550.000 ευρώ! Ένα πούλμαν αντάξιο της δυναμικής του συλλόγου. Με την θεά Αθηνά και το έτος ίδρυσης 1908 να δεσπόζει στη μία πλευρά, το σήμα του τριφυλλιού στην άλλη και τον στίχο «Σύλλογος Μεγάλος» του ύμνου να κυριαρχεί στα καθίσματα και στην οροφή!

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός παρουσιάζει το νέο πούλμαν της πρώτης ομάδας, ένα ολοκαίνουργιο Volvo B13R Irizar i8, το οποίο συνδυάζει την κορυφαία τεχνολογία, την υψηλή αισθητική και την απόλυτη άνεση, προσφέροντας στους ποδοσφαιριστές και στο τεχνικό επιτελείο ιδανικές συνθήκες σε κάθε μετακίνηση.

Πρόκειται για ένα όχημα τελευταίας γενιάς, το οποίο συγκαταλέγεται στα κορυφαία της ευρωπαϊκής αγοράς και αποτελεί επιλογή μερικών από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιρικούς συλλόγους της Ευρώπης. Στην εξωτερική του όψη δεσπόζουν το έμβλημα του Παναθηναϊκού, ο Παρθενώνας και η θεά Αθηνά, στοιχεία της ιστορικής ταυτότητας του συλλόγου. Τη σχεδίαση συμπληρώνει ο εμβληματικός στίχος του ύμνου της ομάδας μας, «Σύλλογος Μεγάλος», ο οποίος είναι αποτυπωμένος στην οροφή.

Παράλληλα, το εσωτερικό του νέου πούλμαν έχει διαμορφωθεί με γνώμονα τις ανάγκες μιας ομάδας κορυφαίου επιπέδου και είναι πλήρως εξοπλισμένο με όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Ο διακριτικός πράσινος φωτισμός και ο κεντημένος στίχος του ύμνου μας στα καθίσματα δημιουργούν ένα άκρως Παναθηναϊκό περιβάλλον.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πραγματοποιεί ακόμη μία σημαντική επένδυση στις υποδομές της, προσφέροντας στους ποδοσφαιριστές και στο τεχνικό επιτελείο ένα μέσο μεταφοράς υψηλών προδιαγραφών».

Χρήσιμα στοιχεία για το νέο εντυπωσιακό πούλμαν του Παναθηναϊκού

* Το νέο Volvo B13R Irizar i8 αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα πούλμαν που κυκλοφορούν σήμερα στην ευρωπαϊκή αγορά.

* Με ύψος που παραπέμπει σε διώροφο λεωφορείο, εντυπωσιάζει τόσο για τις διαστάσεις του όσο και για την επιβλητική του παρουσία.

* Ανά δύο καθίσματα υπάρχει ενσωματωμένο τραπεζάκι, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση και λειτουργικότητα κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων.

* Τα πολυτελή δερμάτινα, αδιάβροχα καθίσματα είναι ανακλινόμενα, διαθέτουν υποπόδια και φέρουν κεντημένο τον εμβληματικό στίχο του ύμνου του Παναθηναϊκού, «Σύλλογος Μεγάλος».

* Το πούλμαν διαθέτει ασύρματη σύνδεση WiFi, τρεις οθόνες, θύρες USB και πρίζες σε κάθε κάθισμα, εξασφαλίζοντας πλήρη συνδεσιμότητα για τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο.

* Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει ακόμη φούρνο μικροκυμάτων, καφετιέρες και τρία εσωτερικά ψυγεία, καλύπτοντας κάθε ανάγκη της ομάδας στα ταξίδια.

* Την εξωτερική του εικόνα ολοκληρώνουν οι περιμετρικοί προβολείς, οι οποίοι αναδεικνύουν τον δυναμικό σχεδιασμό του οχήματος και ενισχύουν την εντυπωσιακή παρουσία του.