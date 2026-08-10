Το ταξίδι του Παναθηναϊκού για τη Σόφια και ο Ντε Φράι που έτυχε ιδιαίτερης υποδοχής. Αποστολή στη Βουλγαρία: Σωτήρης Μυκονίου.

Ο Παναθηναϊκός προσγειώθηκε στη Σόφια μετά από ένα ταξίδι που κράτησε περίπου μία ώρα.

Οι «πράσινοι», προτού επιβιβαστούν, έγιναν δεκτές μιας ευχής με πρωτότυπο τρόπο από την αεροπορική εταιρεία που χρησιμοποίησαν, αφού υπήρχε ένα γραπτό μήνυμα στον πίνακα της πύλης που έλεγε: «Καλή επιτυχία Πανάθα».

Το ταξίδι μπορεί να ήταν σύντομο, ωστόσο υπήρξε μια μικρή ταλαιπωρία με κάποιες αναταράξεις.

Όταν το «τριφύλλι» έφτασε στη Σόφια και η αποστολή κατευθύνθηκε προς το πάρκινγκ του αεροδρομίου για να επιβιβαστεί στο πούλμαν, ο Στέφαν Ντε Φράι έγινε δέκτης μιας ιδιαίτερης υποδοχής.

Τρεις οπαδοί περίμεναν τον σπουδαίο Ολλανδό κεντρικό αμυντικό, ο ένας εξ' αυτών φορούσε φανέλα της εθνικής Ολλανδίας και ενας άλλος της Ίντερ.

Μόλις τον είδαν έσπευσαν να τον αγκαλιάσουν και να βγάλουν μαζί του μια αναμνηστική φωτογραφία ενώ του έδωσαν να τους υπογράψει και δύο μπλούζες.